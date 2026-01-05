アニメーション映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の香港版が、1月16日より1週間限定で上映されることが決定した。

1978年の発売開始から長年愛され続けるギンビス社の動物型ビスケット「たべっ子どうぶつ」をフル3DCGアニメーションとして映画化した本作。香港でも公開され大ヒットを記録し、香港版ではらいおんくんの声を『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』などのテレンス・ラウが担当した。

今回上映される香港版は、広東語音声に日本語字幕を付けた特別仕様。1月16日から1週間限定で、新宿バルト9とT・ジョイ梅田の2館にて、1日1回上映される。本編上映前には、テレンス・ラウによるコメント映像も流れる予定だ。

そのほかの香港版ボイスキャストとして、ミシェール・ワイ（ぺがさすちゃん役）、チュー・パクホン（マッカロン教授役）、ツイ・ホーチョン（ぞうくん役）らが参加している。（文＝リアルサウンド編集部）