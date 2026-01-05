ソニー銀行は、「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」保有者の外貨送金の入金で、ANAマイレージクラブのマイルを最大6万マイルを付与するキャンペーンを開催する。

1月5日から3月31日までの間に他行からの外貨送金で到着し、4月17日までに外貨普通預金口座に入金された、米ドル、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル、スイスフラン、香港ドル、南アフリカランド、スウェーデンクローナの送金が対象となる。

100万円以上300万円未満では3,000マイル、300万円以上600万円未満では3,600マイル、600万円以上1,000万円未満では4,800マイル、1,000万円以上3,000万円未満では6,000マイル、3,000万円以上5,000万円未満では18,000マイル、5,000万円以上7,000万円未満では30,000マイル、7,000万円以上1億円未満では42,000マイル、1億円以上では60,000マイルを付与する。

なお、全ての外貨送金による出金額は控除される。複数の送金がある場合、円換算で100万円以上の送金が1件以上ある必要がある。換算レートは2025年12月19日時点のTTMレートが参考レートとなる。

その他のカード券種でも、外貨送金による入金で現金を最大10万円付与するキャンペーンも実施している。