え、仕事用なのにおしゃれ！定番ストレートチップ【マドラスモデロ】ビジネスシューズがAmazonに
定番にして王道のデザインストレートチップ!【マドラスモデロ】のビジネスシューズがAmazonに登場!
長年使えるスタンダードデザインの内羽根ストレートチップ。牛革(キップ)を使用し一足一足丁寧に仕上げを施した一品です。カラー展開もベーシックな3色をご用意。定番のブラックはフォーマルな場面でも使えるスーツスタイル用の万能選手。シックで落ち着いた雰囲気のダークブラウン、足元を爽やかに飾るアンティーク仕上げのライトブラウンもおすすめ。つま先は程よいロングノーズタイプのスクエアトウが足をかっちりスマートに見せてくれる。幅は3E、甲もゆったりとした作りなので足にストレスを与えない。靴底は屈曲性が良く歩きやすい合成ゴム底を使用。ダイナイトソール風の意匠はスッキリしているが適度にグリップ性がある。ドレスシューズの上品な面持を崩さずビジネスマンの足元を守ってくれる機能的な靴だ。
足の踵形状に合わせたカウンターはしっかりと踵をホールドしてくれる為、歩行時の疲れを軽減。
凹凸のついたラバーソールを採用することで滑りやすい場所でもしっかりグリップして安定した歩行を実現。
シングルモンクストラップに採用されているシルバーバックルは靴の形との相性を考え大きすぎず、小さすぎずの絶妙なバランスだ。
