「指が6本のような…」吉田沙保里、美女との着物ショットを披露も意外な反響「手の指6本になってますか？」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは1月4日、自身のInstagramを更新。美女との着物姿を披露し、反響を呼んでいます。
ファンからは「素敵な着物姿」「お似合いですね」「惚れてまうやろ」などの声が。また「傘持つ手の指6本になってますか？」「確かに指が6本のような…」といったコメントも寄せられました。
【写真】吉田沙保里＆美女の着物ショット
「素敵な着物姿」吉田さんは「2026」とつづり、1枚の写真を投稿。美女とのツーショットですが、2人とも花柄の着物に身を包んでいます。新年らしい華やかな雰囲気です。
「見ただけで運気が上がりそう」3日の投稿で「明けましておめでとうございます」と、新年のあいさつをした吉田さん。パワースポットの御神木の前で撮影したソロショットも載せています。ファンからは「見ただけで運気が上がりそう」「どんどん可愛くなっていく」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)