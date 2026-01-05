“あったらいいな”の妄想が現実に まるでホイップクリームを直飲みしているような「クーリッシュ」が登場
ロッテは12日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、『クーリッシュ ホイップクリーム』を発売する。
【写真】アレンジレシピ「あんぱんクーリッシュ」
誰もが一度は夢見た（？）「まるでホイップクリームを直飲み!?」という疑似体験ができる、新作クーリッシュ。ホイップクリームらしいミルク感のある味わいを目指して、乳脂肪分を4.3％配合した「アイスミルク」グレードに仕立てた。ホイップクリームらしい甘さを、微細氷で後味スッキリ最後まで飽きずに飲み切れる、冬の家中シーンにピッタリな味わいとなっている。
公式SNSでは“本当にこんな商品あったらいいな”を「#妄想パッケージ」として発信しており、『クーリッシュ ホイップクリーム』は過去投稿した「#妄想パッケージ」のひとつ。その中でもフォロワーから反響の大きかった4品の試飲会を2025年5月に実施し、試飲品の中にもあった同商品が今回、“妄想”が現実となる形で商品化を果たした。まるで本物のホイップクリームを飲んでいるような、「禁断の味」を楽しむことができる。
