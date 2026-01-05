´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¡¢AI¿·ÀïÎ¬¡¡²ÈÅÅ¤ÈÏ¢·È¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ò»Ù±ç
¡¡¡Ú¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÏÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¸«ËÜ»Ô¡ÖCES¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÆü¾ïÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖÁêËÀ¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¿·ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢²È»ö¤Î¼«Æ°²½¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆITÂç¼ê¥°¡¼¥°¥ë¤¬³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤òÈäÏª¡£ÆâÉô¥«¥á¥é¤Ç¿©ºà¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÇ§¼±¤·¡¢¸¥Î©Äó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£°áÎà¤Î¤·¤ï¤ò¼«Æ°¤Ç¿¤Ð¤¹²ÈÅÅ¤ä¡¢Î±¼éÂð¤Ç°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«´Æ»ë¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤Ë¤âAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£