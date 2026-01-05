½¨µÈ¤Ï²«¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·Ž¤¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ÙÅÙ¶â¤Ë¡ÄŽ¢ÂÀ¹ÞµŽ£¤¬µ¤·¤¿¼ã¤Æü¤Î"¤¤¤¿¤À¤"¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ßÀÅÄ¹À°ìÏº¡Ø½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡¡Å·²¼Åý°ì¤Îµ°À×¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¨µÈ¤¬½é¤á¤Æ»Å¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¾¾²¼»á
Å·Àµ17Ç¯¡Ê1589¡Ë¤Ï½¨Ä¹¤ÎÈÕÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Ç¯11·î¡¢Å·²¼Åý°ìÌÜÁ°¤Î½¨µÈ¤Ï´ØÅì¤ÎÍº¡¦¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾ò»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÀëÀïÉÛ¹ð¾õ¡×¤òÈ¯¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½¨µÈ¼ãÇÚÇ·»þ¡¢¸É(¤ß¤Ê¤·¤´)¤ÈÀ®¤Æ¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤»þ¤Ë¸É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÄ¾¯»þ¤ËÉã¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â½¨µÈ¤ÎÁ°È¾À¸¤Ï¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇÀªÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Àï¹ñÂçÌ¾¡¦ÌÓÍø»á¤Î³°¸òÁÎ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê°Â¹ñ»û·Ãàû(¤¢¤ó¤³¤¯¤¸¤¨¤±¤¤)¤Ï¡¢Å·Àµ12Ç¯¡Ê1584¡Ë1·î11ÆüÉÕ¤Î½ñ¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¨µÈ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¾®¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ð¿©¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¤Èµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ãàû¤ÏÉý¹¤¤¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Î½¨µÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ°½Ò¤Î¾ðÊó¤âÁ´¤¯¤Î¤Ç¤¿¤é¤á¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤ÆÀ¶½§¤ÇÌÚÌÊ¿Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢¿ËÇä¤ê¤ò¤·¤Ä¤ÄÌÄ³¤¡¢¤½¤·¤Æ±ó¹¾¹ñÉÍ¾¾¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£ÉÍ¾¾¤ÎÄ®³°¤ì¤Î±ÈÇÏ¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÉð¾¤Î°ì¹Ô¤È½Ð²ñ¤¦¡£½Ù²Ï¡¦º£Àî»á¤ÎËë²¼¤Çµ×Ìî¾ë¼ç¡ÊÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¡Ë¤Î¡Ö¾¾²¼²ÃÊ¼±Ò¡×¤Î°ì¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º£Àî»áÇÛ²¼¤Î¾ë¼ç¡¦¾¾²¼²ÃÊ¼±Ò
²ÃÊ¼±Ò°ì¹Ô¤Ïµ×Ìî¤«¤éÉÍ¾¾¤Ë»ê¤ëÆ»¤Ç±î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤¬¸À¤¦±î¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó½¨µÈ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö±î¤«¤È»×¤¨¤Ð¿Í¡¢¿Í¤«¤È»×¤¨¤Ð±î¤Ê¤ê¡×¡Ö°Û·ÁÀ®¤ë¼ÔÌé¡×¤È½¨µÈ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾¾²¼²ÃÊ¼±Ò¤Ï´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°Û·ÁÀ®¤ë¼Ô¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿²ÃÊ¼±Ò¤Ï¡¢¸æ¶¡¤Î¼Ô¤ò¸¯¤ê¡¢½¨µÈ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤Î¹ñ¤«¤éÍè¤¿¤Î¤À¡£²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¡×¤È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·½¨µÈ¤Ï¡ÖÈøÄ¥¹ñ¤è¤êÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¡ÖÍÄ¾¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±óÏ©¤Ï¤ë¤Ð¤ë¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤¸¤ã¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿½¨µÈ¤Ï¡ÖÊô¸ø¤òË¾¤ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¸æ¶¡¤ÏÎ©¤Áµ¢¤ê¡¢²ÃÊ¼±Ò¤Ë½¨µÈ¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È²ÃÊ¼±Ò¤Ï¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤ËÊô¸ø¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢½¨µÈ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¶²½Ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÃÊ¼±Ò¤Ï½¨µÈ¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢ÉÍ¾¾¤Î¾ë¼é¤Çº£Àî»á¤Î¿Ã¡¦ÈÓÈøËÁ°¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£²ÃÊ¼±Ò¤ÏÈÓÈøËÁ°¤Ë¡ÖÆ»Ãæ¤Ë¤Æ°Û·Á¤Î¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£±î¤«¤È»×¤¨¤Ð¿Í¡¢¿Í¤«¤È»×¤¨¤Ð±î¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ô¡£¸æÍ÷¤¢¤ì¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢½¨µÈ¤ò¾¤¤·½Ð¤¹¡£ËÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤äËÁ°¤ÎËµ¤é¤Ë¤¤¤¿¼Ô¤é¤Ï½¨µÈ¤ò¸«¤¿¡£Ëµ¤é¤Ë¤¤¤¿¼Ô¤Ï¡¢½¨µÈ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¨µÈ¤Ï·ª¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÈé¤ò¸ý¤ÇÇí¤¡¢·ª¤ò¶ô¤é¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ¤Ï±î¤È»÷¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¥µ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê°¦ÕÈ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤¿
½¨µÈ¤Î°ÛÁê¤ä¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ï³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ãæ¸Å¤Î¾®Âµ¤ä¸¨ÄÝ¤Î°á¾Ø¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿½¨µÈ¤ÏÝôÍá¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÝôÍá¤·¸Ó¤òÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀ¶¤é¤«¤Ê»Ñ·Á¤È¤Ê¤ë¡£
²ÃÊ¼±Ò¤Ë»Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÁðÍú¼è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢²ÃÊ¼±Ò¤ÎÂ¦¶á¤¯¤Ç»Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÃÊ¼±Ò¤Ï½¨µÈ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï°ì¤Ä¤È¤·¤Æ²ÃÊ¼±Ò¤Î¿´¤Ë³ð¤ï¤Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÃÊ¼±Ò¤¬´¶¿´¤¹¤ë¤Û¤É¡¢½¨µÈ¤Î»Å»ö¤Ë¥ß¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½¨µÈ¤ò¿®Íê¤·¤¿²ÃÊ¼±Ò¤Ï¡¢Ç¼¸Í¤Î¼èÆþ¼è½ÐÌò¡ÊÇ¼¸ÍÌò¡Ë¤òÌ¿¤¸¤ë¡£
ÆÍÁ³¸½¤ì¤Æ¡¢²ÃÊ¼±Ò¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¿·»²¼Ô¡¦½¨µÈ¡£ÅöÁ³¡¢Á°¤«¤é»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÃÊ¼±Ò¤Î¾®À«¤¿¤Á¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤Ë¼»ÅÊ¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡Ö¾®Åá¤¬¼º¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö±î¤¬¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¶«¤Ó¡Ö°õäÆ¡¦¶ÒÃø(¤¤ó¤Á¤ã¤¯)¡¦É¡»æ¡×¤Ê¤É¤¬¼º¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢±î¤¬Åð¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦ÍÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¶¼ºÊª¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½¨µÈ¤Ëµ¿¤¤¤Î´ã¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¾®À«¤é¤¬¤½¤ì¤é¤ÎÊª¤òÌ©¤«¤ËÅð¤ß¡¢½¨µÈ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤í¤¦¡Ë¡£
¼ç¿Í¡¦²ÃÊ¼±Ò¤Ï½¨µÈ¤¬Åð¤ß¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»üÈá¿¼¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê±î¤Ï±ó¹ñ¤Î¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ô¤«¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ë¤È´¶¤¸¤¿²ÃÊ¼±Ò¤Ï¡¢»üÈá¿´¤«¤é½¨µÈ¤Ë¡ÖËÜ¹ñ¡ÊÈøÄ¥¹ñ¡Ë¤Øµ¢¤ì¡×¤È¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ê³ÚÁ¬30É¥¤ò½¨µÈ¤Ë¼êÅÏ¤·¡¢²Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²ÃÊ¼±Ò¤«¤éÏ©¶ä¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢ÈøÄ¥¤ÎÀ¶½§¤Ë¸þ¤«¤¦¡£18ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Å·²¼Åý°ì¸å¡¢¾¾²¼»á¤ËÊó¤¤¤¿¤«
°Ê¾å¤Ï¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤¬µ¤¹¤È¤³¤í¤Î½¨µÈ¤È²ÃÊ¼±Ò¤Î¸òÎ®¤ÈÊÌ¤ì¤ò¡¢²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤À¡£Ç¯¾¯¤Î½¨µÈ¤È¾¾²¼²ÃÊ¼±ÒÇ·¹Ë¤È¤Î¤³¤Î°ïÏÃ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¿¿¼ÂÀ¤ÏÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¾¾²¼»á¤ÏÅö»þ¡¢µ×Ìî¾ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ¬ÂË»û¾ë¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤Î¾ë¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ç·¹Ë¤ÏÅö»þ¡¢15ºÐ¤ÈÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Ç·¹Ë¤ÎÉã¡¦¾¾²¼Ä¹Â§¤È½¨µÈ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤ÐÏÃ¤Ï¹ç¤¦¤È¤Î¸«²ò¤â¤¢¤ë¡£Å·Àµ18Ç¯¡Ê1590¡Ë¤Î¾®ÅÄ¸¶ËÌ¾ò»áÌÇË´¸å¡¢½¨µÈ¤Ï¾¾²¼»á¤Ëµ×Ìî¾ë¡Ê1Ëü6ÀéÀÐ¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¯¾¯»þ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¾¾²¼»á¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëº¢¤Î½¨µÈ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë»ËÎÁ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¤À¤¬¡¢½ô¹ñ¤òÎ®Ï²¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Î®Ï²¤¹¤ë·»¡¦½¨µÈ¤òÄï¤Î½¨Ä¹¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ê·»¤Ï¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ë¤È¤½¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£³»¤òÇã¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È²«¶â¤òÅÏ¤µ¤ì¡Ä
¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤â¡¢À¸²È¤ò½Ð¤Æ½ô¹ñ¤òÎ®Ï²¤·¤¿½¨µÈ¤¬¡Ö±ó¹¾¹ñ¤Î½»¿Í¡¢¾¾²¼²ÃÊ¼±Ò°Ó¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¹¡£¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ï¤½¤ì¤ò½¨µÈ¤¬20ºÐ¤Îº¢¤È¤¹¤ë¡£
¤¢¤ë»þ¡¢¾¾²¼²ÃÊ¼±Ò¤Ï½¨µÈ¤Ë¡ÖÈøÄ¥¹ñ¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¸æ²ÈÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂ¡¦¹Ã¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½¨µÈ¤Ï¡ÖÈøÄ¥¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ¹´Ý¤È¤¤¤Ã¤Æ±¦ÏÆ¤Ç°ú¤¹ç¤ï¤»¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¿½Ì¼«ºß¤Ê³»¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¾å¡£²ÃÊ¼±Ò¤ÏÆ¹´Ý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡Ö¤Ç¤Ï¤½¤Î¶ñÂ¡¦¹Ã¤òÇã¤Ã¤Æ»²¤ì¡×¤È½¨µÈ¤ËÌ¿¤¸¤ë¡£²«¶â5¡¢6Î¾¤ò½¨µÈ¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¡¢ÈøÄ¥¹ñ¤Ë¸¯¤ï¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£¶â¤ò²£ÎÎ¤·Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ
¤È¤³¤í¤¬²«¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½¨µÈ¤Ï¡Ê¤³¤Î¶â¤ò»È¤¤¡¢°ì¿ÍÁ°¤ÎÃË»Ò¤È¤Ê¤ë»ÙÅÙ¤ò¤·¤è¤¦¡£°áÉþ¤Ê¤É¤òÀ°¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å·²¼¤ÎÂç´ï¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¿Í¤Ë»Å¤¨¡¢Î©¿È¤ËÎå¤à¡£¤½¤·¤ÆÉãÊì¡¦¿ÆÂ²¤òÍÜ¤¤¡¢¤¤¤º¤ìÆ¹´Ý¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¾¾²¼ÅÂ¤ËÅÏ¤½¤¦¡Ë¤È´ë¤à¡£¤½¤·¤Æ²ÃÊ¼±Ò¤Î¸æÍÑ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤Ï²«¶â¤ÇÅá¡¦ÏÆº¹¡¦°áÉþ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Í×¤Ï¡¢²ÃÊ¼±Ò¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿²«¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤Î°ïÏÃ¤Ï¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ë¤â¡¢¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ï¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤Î²«¶â»ý¤ÁÆ¨¤²¤Î°ïÏÃ¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÀ¹Þ¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Î§µÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ç¯¾¯¤Î±î¡Ê½¨µÈ¡Ë¤Ë²ÃÊ¼±Ò¤¬²«¶â¤ò5Î¾¤âÍÂ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Îò»Ë¸¦µæ¼Ô
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸»Ô½Ð¿È¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡£É±Ï©Æü¥ÎËÜÃ»´üÂç³Ø¡¦É±Ï©à×¶¨Âç³Ø¹Ö»Õ¡¦Âçºå´Ñ¸÷Âç³Ø´Ñ¸÷³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç³ØÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥í¡¼¡¢ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£Îò»Ë¸¦µæµ¡¹½ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÅËáÀÖ¾¾°ìÂ²¡Ù¡Ê¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¶¸ý¸ìÌõ¡¡Êý¾æµ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÀÎ¤È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¡ªÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ï¡ØËÌ¾òµÁ»þ ³ùÁÒËëÉÜ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Éð¾¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
