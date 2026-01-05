2児の母・石川梨華、大量のカルビクッパ披露「大人はピリ辛」2種類の味付けに「愛情感じる」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカルビクッパを公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳元モー娘。「野菜たっぷりで食欲そそる」2種類の味付けした大量スープ
石川は「大量のカルビクッパを作りました」とつづり、具だくさんのスープを披露。「大人はピリ辛」とし、大人用と子ども用に分けて味付けしていることを公開した。また、続く投稿では「お米入れてないからカルビスープだったわw」と訂正しつつ、「お鍋の大きさで大量なの伝わる？？」と顔の横に大きい鍋を並べたショットを公開し、スープの量を伝えている。
この投稿に、ファンからは「大人用と子ども用分けてるのさすが」「愛情感じる」「手間を惜しまずにえらい」「野菜たっぷりで食欲そそる」「美味しそうで真似したい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
