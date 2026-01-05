¡ÖÄìÊÕ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¡×¡Ö²¿¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡¡¡Ö¥é¥Ö¥Û¡×Ì©²ñÈ¯Ã¼¡¢ÁèÅÀ¸«¤¨¤ÌÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤ËÂÐ¹³ÇÏ±þ±ç¤Î¸©µÄÁÊ¤¨
¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¼¿¦¤ËÈ¼¤¦·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤¬¡¢2025Ç¯1·î5Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ê12ÆüÅê³«É¼¡Ë¡£Á°¶¶»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±·Ï2²ñÇÉ¤¬»Ù±ç¤·¡¢¾®Àî»á¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤Ê¤ëÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÁ°¶¶¤¬º£¡¢Á´¹ñ¤«¤é¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤Îò»Ë¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ý»³»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÂ¹»ÒÅ¯¡¦·²ÇÏ¸©µÄ¤âº£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤Þ¤º¤ï¤«¤é¤º¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¶¶¤¬º£¡¢Á´¹ñ¤«¤é¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Àî»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬9·î24ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤Ç¡¢´ûº§¤ÎÃËÀÉô²¼¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¾®Àî»á¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¾ì½ê¤¬¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ï¡Ö¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ëÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®Àî»á¤Ï11·î27ÆüÉÕ¤±¤Ç»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤·¤¿¡£
´Ý»³»á¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÁ°¶¶¤¬º£¡¢Á´¹ñ¤«¤é¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤¬¸©³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÁ°¶¶½Ð¿È¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Á°¶¶»º¤ÎÇÀ»ºÊª¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤âÔÌÂ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁ°¶¶¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤¬¸«Ä¾¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢Ì¾»Ø¤·¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®Àî»á¤¬¼¿¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÇ°Æ¬¤ËÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢
¡Ö²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°¶¶¤ò¾Ð¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÀèÇÚÊý¤¬²¿É´Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÁ°¤Î¸Ø¤ê¤ò±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤Îò»Ë¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¡¢¡Ö°ìÅÙ¤³¤ÎÁ°¶¶¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ý»³»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ÂÂ¹»Ò»á¤â¡¢¾®Àî»á¤Î¼¿¦ÍýÍ³¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
²æÂ¹»Ò»á¤Ï´Ý»³»á¤Î½Ð¿Ø¼°¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£¤ò22Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤Þ¤º¤ï¤«¤é¤º¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¾®Àî»á¤Î¼¿¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°¶¶»ÔÌò½ê¤ò´ë¶È¤ËÎã¤¨¡¢¡Ö¡ÊÁ°¶¶»Ô¤È¤¤¤¦¡Ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¡ØÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢µã¤´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤¤¤¤¾ì½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤·¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¤ÈÆÃÄê¤Î¿¦°÷¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¡Ë¡¢¤½¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÒÄ¹¡Ê¾®Àî»á¡Ë¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òºÎÂò¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬ÁèÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤Ï³§ÍÍÊý¤Î¤´È½ÃÇ¤Ç¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÆü»ê¤Ã¤¿Áªµó¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤¦¤¤¤¦ÄìÊÕ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
Å¹¶¶À¤ÄÅ»Ò»á¿Ø±Ä¡ÖÁ°¤Î»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¡×
¸µ»ÔµÄ¤ÎÅ¹¶¶À¤ÄÅ»Ò¡Ê¤¿¤Ê¤Ï¤·¡¦¤»¤Ä¤³¡Ë»á¿Ø±Ä¤â·²ÇÏ¸©Ä£Á°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¾®Àî»á¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡¢À¯ºö¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤ÐÅ¹¶¶»á¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¶¦»ºÅÞ¤Î±öÀîÅ´Ìé½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÁ°¤Î»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤ËÎ±¤á¤¿¡£
Å¹¶¶»á¼«¿È¤â¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àî»á¤Î¼¿¦ÍýÍ³¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¡¢¾®Àî»á¡¢´Ý»³»á¡¢Å¹¶¶»á¤Î¤Û¤«¡¢¸µ·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔµÄ¤Î³¤Ï·º¬ÆÆ»á¡¢¹â¶¶ÁïºÈ»á¤ÎÎ©¸õÊä¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
