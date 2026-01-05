北海道・東北・新潟の「いまオススメ！地元のとっておき」を随時、お伝えします。1回目は山形県の話題です。新年2026年の干支「ウマ」にまつわるグルメやグッズをたどる旅を紹介します。



中川悠アナウンサー「山形は西置賜地方からお伝えします。2026年の干支は～～～『ウマ！』ということでここは実はウマと深いつながりがある場所なんです」





山形県の南西部に位置する西置賜地域。中心都市の長井市は江戸時代、山形県の母なる川「最上川」の舟運で栄えました。この地域は古くからウマの産地で、ウマや馬車の往来が多い場所を「馬街道」と呼んでいました。長井市内にはいまも、「馬街道」の跡などウマが生活に根付いていた文化が色濃く残っています。そのうちの一つが「馬肉」の食文化です。支那そば新来軒3代目・浅野桂介さん「こちらは馬肉チャーシューメンです」中川悠アナ「ありがとうございます」「歯ごたえはしっかりしているがスープの味がよくしみこんでいる」ラーメンの上に乗っているチャーシューは「馬肉」。馬肉チャーシューを使ったラーメンは1930年創業の「支那そば 新来軒」が戦後に提供を始めたのがルーツと言われています。支那そば新来軒3代目・浅野桂介さん「初代がアイデアマンだったので馬肉をチャーシューにして馬肉ラーメンを作ったということでそれが今までも根付いているのでおかげさまで浸透している」長井市内では現在、10軒ほどの店で馬肉チャーシューを使ったラーメンを楽しむことができます。続いてやって来たのは長井市内の道の駅。中川アナ「ありました。馬肉チャーシューです」道の駅 川のみなと長井 風間智宏 副駅長「長井市では昔から馬肉が食べられていた文化もあるので市民はよく食べているし観光客もこんな所に馬刺しや馬肉があるんだと珍しがって買うパターンが多い」こちらでは、馬刺しやチャーシュー、それにジャーキーなど馬肉を様々な形で買うことができます。そして、食べ物のほかにも・・・。道の駅 川のみなと長井 風間智宏 副駅長「バーニックと呼ばれている」中川「馬肉からきてるんですよね」道の駅 川のみなと長井風間智宏 副駅長「馬肉からバーニック」市民に親しまれているウマをモチーフにした長井市のご当地キャラクター「バーニック・ナガイ」。キーホルダーやステッカー、キャラクターの刺繍が入ったネクタイも販売されています。道の駅 川のみなと長井 風間智宏 副駅長「長井に来れば馬肉が食べられると広く知ってもらいたいし身近な存在になってほしい」一方、長井市の北隣・白鷹町にある工房です。金田利之さんは20年以上にわたって毎年、新年の干支の置物作りに取り組んでいます。金田利之さん「重い荷物を運んだりする足の太い首の太いウマ力強いウマをイメージしてこういうデザインにした」前回、2014年の「午年」で作られた置物です。力強さをイメージした2026年の午とは違う雰囲気で、野を駆け回る俊敏さを表現しています。同じ干支でも、その年その年で全く異なるデザインとなっているのが金田さんの作品の魅力の1つです。金田さんの干支の置物は山形市で毎年1月10日に開かれる伝統行事「初市」で先行販売されます。毎年、作品を求めて行列ができる人気ぶりです。客「何時から並んでいる？」「8時くらい。無くなると思って」客「どんな所が魅力？」「やっぱり斬新なデザイン虜になりました」2025年は各地でクマによる被害が多発しました。2026年はあらゆることが「ウマく」いくようにと、金田さんは願いを込めて制作を行っています。金田利之さん「クマじゃなくてウマの年なのでうまくいくようにそんな1年であればいいなと思っている」干支の置物は1月10日の山形市の「初市」でおよそ100個販売された後、工房のホームページ上で販売の受け付けを始めるということです。ウマと人が古くから歴史と文化を紡いできた山形県の西置賜地域。2026年も「ウマ」くいくよう干支にちなんだ旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。