¡¡¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿J1Ì¾¸Å²°¤¬5Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç2·î³«Ëë¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¡¢Ìó300¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó»ØÆ³¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï16°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢38»î¹ç¤Ç44ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬²ÝÂê¤À¤¬¡¢¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¼ã¼ê¤¬¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£