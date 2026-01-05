EXIT兼近、あまりにバキバキ“すぎるボディ”にファンも驚き「AIだよね？本物？」「エロすぎ」
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が5日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃的な肉体に驚きの声が寄せられている。
【写真】AI？ホンモノどっち…？バキバキに鍛え上げられた兼近の肉体
「あけましておめでとうございます」と書き出した兼近は「今年も全力で応援頼んだぞ！」とファンに呼びかけると「お待たせしたけど、鍛え上げた身体初公開」とハワイでバカンスを楽しむ自身のソロショットを公開。兼近の腹筋はバキバキに鍛え上げられ、厚い胸板には太陽が差し込んでいる。ハッシュタグには「#ここまでなるのに5分間追い込んだ」と記されている。
衝撃的な肉体美にファンからは「いつの間にこんなに筋肉付けたの〜？？笑」「エロすぎにいさん」「AIにしか見えないw」「AIだよね？本物？」との声が寄せられている。
【写真】AI？ホンモノどっち…？バキバキに鍛え上げられた兼近の肉体
「あけましておめでとうございます」と書き出した兼近は「今年も全力で応援頼んだぞ！」とファンに呼びかけると「お待たせしたけど、鍛え上げた身体初公開」とハワイでバカンスを楽しむ自身のソロショットを公開。兼近の腹筋はバキバキに鍛え上げられ、厚い胸板には太陽が差し込んでいる。ハッシュタグには「#ここまでなるのに5分間追い込んだ」と記されている。
衝撃的な肉体美にファンからは「いつの間にこんなに筋肉付けたの〜？？笑」「エロすぎにいさん」「AIにしか見えないw」「AIだよね？本物？」との声が寄せられている。