タレントのマツコ・デラックス（52）が5日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演した。

マツコ風のお団子頭で登場し、やる気満々のタレント若林史江とは対照的に、いつものワンピース姿の現れたマツコは浮かない表情。「ごめんなさい、まだ全然やる気がなくて。声もアレなんで…」。しゃがれ声で明かし、「今年は早いね、始まりが。凄い迷惑」とボヤいた。

MCの垣花正から「今年、どうしていきましょう？この番組」と問われると、マツコは「やめよっか？もう。3月くらいで。ズルズルはよくない」とネガティブ発言を繰り返した。

この日が今年最初の生放送とあり、スタジオでは景気づけに餅つき大会も行われた。マツコは「おめでとうございます」と声を絞り出して感謝した。東京・世田谷の上野毛商店街から来たスタッフによる餅つきだったが、マツコは「何で一番『5時に夢中！』に一番縁のないようなところから呼ぶの？」と、ガラガラ声で自虐を披露していた。

正月の過ごし方について聞かれると、「私、この声の時点で分かりますよね。最悪です。お正月に限らず、いつもなんですけどね。何もいいことがなかったです」とつぶやいていた。