¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»ä¤Ê¤éÌµÍý¡×¡Ö¿´¤¬¶¯¤¯¤ÆÂº·É¡×¡Ä¼Ö°Ø»ÒÅö»ö¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¿´¤òºï¤ë¡ÈÁ±°Õ¤Î°ì¸À¡É¡¡¾ÃÌ×¤·¤Ê¤¤¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢30Âå¡¢ÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¡¢¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤ÆÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î»Ù±ç¤È±þ±ç¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È»öÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¯Ãè¼ºÇÔ¤Ç·Û¿ñÂ»½ý¡¡¡Ö°ìÀ¸Êâ¤±¤Ê¤¤¡×¤È°å»Õ¤Ï¹ð¤²¤¿¡¡¡Ö¼ó¤«¤é²¼¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤ÂÎ¡×¤ÇÀ¸¤¤ë³ØÀ¸
10Ç¯¶á¤¯¤Î¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÅö»ö¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤Ëºï¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°µ¤¤Ê¤¤º¹ÊÌ¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÈ¯¤µ¤ì¤¿¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¡Ö°µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¡×¼ÂÏ¿
¼¡¤Ëµó¤²¤ë3¤Ä¤Ï¡¢ÉÑÈË¤ËÁø¶ø¤¹¤ëÀ¼³Ý¤±¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡»¡»¤¬¤Ç¤¤Æ¥¹¥´¥¤¤Í¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¡¢¼Ö±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï±¿Å¾¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î´üÂÔÃÍ¤ÎÄã¤µ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ±¿Å¾¤Ï¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ïÆ°ºî¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ï¡¢¡Ö·ò¾ï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö°ìµó°ìÆ°¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢Åö»ö¼Ô¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËèÆüÂçÊÑ¤¹¤®¤ÆÌµÍý¤À¤è¡ª¡×
¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËèÆü¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¡¢ÌµÍý¤À¤è¡×
¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¾è¤êÊý¤ä¼Ö°Ø»Ò¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬»ä¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½È¯¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤é¤»¤Þ¤¹¡£
Åö»ö¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉÔ¹¬¤À¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï»ä¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É²á¹ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢Îù¤ì¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÌµÍý¡×¤Ê¤É¤»¤º¡ÖÉáÄÌ¡×¤ËÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¦¡Ö¿´¤¬¶¯¤¯¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤½¤Î¿´¤Î¶¯¤µ¡¢Âº·É¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤âË«¤á¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌ¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ¿´¤¯¤é¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÌµ¸À¤ÎÍ×µá¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼å²»¤òÅÇ¤¤¿¤¤¤È¤¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£
Åö»ö¼ÔÎ®¥á¥ó¥¿¥ëËÉ±Ò½Ñ¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎËÝÌõ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¡×
°µ¤¤¬¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤½¤ÎÅÙ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤·¤¿¤ê¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤ËËÝÌõ¤¹¤ë
¤Þ¤º¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢¿´¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÈ¾Ê¬²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¡Ö»ä¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¡ÖÁê¼ê¤ÎÌµÍý²ò¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡á¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¾ã³²¡É¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤éÌµÍý¡×¡á¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¤³¦´Ñ¤À¤±¤Ç¤·¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´¤¬¶¯¤¤¡×¡á¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤»ä¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡×
¢¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¯ÊÖ¤·¡×
¤·¤«¤·¡¢°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ÏÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤µ¤º¤Ë¡¢¤«¤Ä¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤â¼é¤ë¡Ö¾å¼ê¤ÊÊÖ¤·Êý¡×¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸°¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¡×¤È¡Ö°ìÈÌ²½¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¢ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖËèÆü¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¢ª¡Ö¤ªµ¤¸¯¤¤ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤â¡ÈÉáÄÌ¤Ë¡ÉÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
Áê¼ê¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¸¶Â§¡×
¤½¤â¤½¤â¡Ö°°Õ¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¿Í¤Î´ð½à¡×¤Ç¾ã³²¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦Êªº¹¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âª¤¨Êý¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥³¥È¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»ë¤äÎù¤ì¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÅù¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¾ã³²¼Ô¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤ºÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¸¶Â§¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Ê¤¤
¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÌµÍý¡×¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ç°ìÊýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÈò¤±¤ë¡£
¢¼ÁÌä¤«¤éÆþ¤é¤Ê¤¤
Áê¼ê¤Î¾ã³²¤Î¾õ¶·¤äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÁ§º÷¤«¤éÆþ¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÅ·µ¤¡×¡Ö¼ñÌ£¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÏÃÂê¤«¤éÀÜ¤¹¤ë¡£
£¶ñÂÎÅª¤Ê±ç½õ¤òÄó°Æ¤¹¤ë
¿´ÇÛ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡Ö²¿¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¡¢¤â¤·¡Ö·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â¿¼ÄÉ¤¤¤»¤º¡¢·é¤¯°ú¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°µ¤¤Ê¤¤º¹ÊÌ¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÆü¾ï¤«¤é´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿´¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¼ê¤¯¤ä¤ê²á¤´¤¹¡Ö¿´¤Î½ÀÆð¤µ¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÈóÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¾ã³²¤òËº¤ì¤Æ¡¢¸ÄÀ¤ò¤â¤Ä°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢´Ø·¸À¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤ÎÊÉ¤ä¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¾Ã¤¨¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë