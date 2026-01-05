【お年玉でトラブル！？】実家に行く→お金を貰えるなんてズルい！【第4話まんが】#ママスタショート
お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。
今回は、実家のお手伝いをした孫たちへのお礼から起こった一件です。
実家が自営業を営んでおり、元旦の初売りに向けて年末は大忙し。そこでわが子を連れ、準備のお手伝いに行ったのだそう。
実母「少ないけど今日のお礼！」
断っても断っても手渡されるお礼のお金。もう年末の風物詩になっているのだそう。しかし今回は、少し早い“お年玉”を孫たちにあげてしまったことでトラブルが発生しました。
2人の孫、それぞれに1万円を包んだ実母。それを聞いた義姉の発言にビックリ。
義姉「実家に遊びに行くだけでお金までもらえるなんてズルい！ 不公平よ！」
んん？ いやいや、それはちょっとムリがありますよ、義姉さん。なら義姉さんも自分の実家に行けばいいじゃないですか。ただそれだけのこと。当たり散らす方向、見誤ってますよー。
お年玉に関するエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
