きょうから公立高校の前期選抜の出願受付が始まりました。

【写真を見る】県公立高校入試 初のインターネット出願始まる 中学校経由ではなく受験生が自分自身で（山形）

今回から中学校経由ではなく、受験生が自分自身でインターネットで出願を行う新たな方法に変更されていて、県が手続きを間違いなく行うよう呼び掛けています。

県内の公立高校では来年度入学する生徒の入学試験が前期・後期の二回に分けて行われます。

前期選抜は、学校ごとに面接や作文などの受験科目を設定して行われ、後期一般選抜は、これまでの一般入試と同じ国語、数学、社会、理科、英語の学力検査や適性検査が行われます。

また、教職員の負担を減らすことを目的に出願の方法もこれまでの中学校が願書や調査書を高校に持参したり郵送したりする方法から、受験生自身がインターネットで出願情報を登録し、受験票を受け取る方法に変更されました。

前期選抜の志願受付は県内４７の公立高校できょうからはじまり、今月８日の正午が締め切りです。

県高校教育課によりますと今のところ目立った混乱はないということですが、出願の手続きを行った際に出願完了の画面がでたことをしっかり確認してほしいとしています。

前期選抜は、今月２０日にＡ日程、来月３日にＢ日程が行われます。後期一般選抜の出願は来月１８日から始まり、検査は３月７日に行われます。