¡¡²Î¼ê¤ÎDAIGO¤È½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»ÒÉ×ºÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºî¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤ò´®Ç½¤·¤¿¡¢43ºÐÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ï¡¢DAIGO¤µ¤ó¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ìÔÂô¤Ê¥«¥ì¡¼¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤âÂÎ¤âÁ´¤Æ¤¬¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2¼ïÎà¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¡£¥é¥¤¥¹¤Îº¸±¦¤Ë¥«¥ì¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¹â¶¶¤Ï¡Ö¸÷¿Ã¤µ¤ó¤Ø¡¡2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤È¶¦¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿2026Ç¯¤ÎËÌÀî¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¡Ö#DAIGO¤µ¤ó¤Ï¥Á¥¥ó¥È¥Þ¥È¥«¥ì¡¼¡×¡Ö#·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¡Ö#»Ò¶¡Ã£ÂçË½¤ì¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ìÔÂô¤Ê1ÇÕ¤Ë¡Ö¶Å¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÃçÎÉ¤¤¤´²ÈÂ²ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Ê¥«¥ì¡¼¡ª¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤âìÔÂô¤Ê¥«¥ì¡¼¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ü¥¦¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡¡2¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¶¦±é¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿À¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤ÈDAIGO¤µ¤ó¤Î¤¢¤¤¤¬¤±¥«¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢ìÔÂô¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÌÀî¤âÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Öº£Ç¯¤â°ìÇ¯¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£