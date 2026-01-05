古江彩佳が大好きな浜崎あゆみのカウントダウンライブで年越し！ あゆを真似したキラキラTシャツで大盛り上がり
古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。昨年12月30、31日の2日間、大好きな浜崎あゆみのカウントダウンライブに参加したことを嬉しそうに投稿した。
【写真】ライブグッズで身を固めた古江彩佳「あゆのキラキラTシャツを真似してみました」
「明けましておめでとうございます」と冒頭に新年の挨拶をすると、「2026年もあゆと迎えることが出来ました」と記し、国立代々木競技場第一体育館で開催された恒例の年越しライブ「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 We are ayu -ep.Seichi-」で大いに盛り上がったことを明かした。公開した写真の1枚目は、きらびやかにデコレートしたカウントダウンライブのTシャツだ。30日のライブに参加した時の投稿ではノーマルのまま着用していたが、「大晦日はライブTシャツにビーズを付けて あゆのキラキラTシャツを真似してみました」と豪華にレベルアップさせていた。続いてキラキラTシャツを着ると、光るうちわなどのライブグッズを手にした写真を公開。さらにライブ中の撮影タイムに写した浜崎はキラキラシャツに黒い帽子姿。古江は色違いながら帽子もお揃いでライブに参加していたことが分かる。投稿を見たファンからは、「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶が数多く寄せられていた。さらに「ライブTシャツ、ビーズつけてさらに可愛い」「嬉しそうに付けてるエッティを想像すると、幸せな気持ちになりました」「今シーズンに向けてエネルギーチャージ完璧ですね」などのコメントや、同じライブに参加していたファンからは「古江プロと同じ場所に入れて一緒にカウントダウン出来たと思う嬉しいです」などの声が寄せられていた。昨年の古江は米国女子ツアー25試合に参戦し、トップ10に5回を含む20試合で予選を通過。CMEグローブポイントは24位でフィニッシュした。今シーズンは2024年のメジャー大会「アムンディ・エビアン選手権」以来となる米ツアー3勝目を挙げることを、ファンも期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
古江彩佳が大好きな浜崎あゆみのカウントダウンライブで年越し！ あゆを真似したキラキラTシャツで大盛り上がり
<ゴルフ情報ALBA.Net>
古江彩佳が大好きな浜崎あゆみのカウントダウンライブで年越し！ あゆを真似したキラキラTシャツで大盛り上がり
