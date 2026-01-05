今季初の更新、松山英樹は17位をキープ 中島啓太が日本勢2番手の94位【男子世界ランキング】
1月4日、2026年最初の男子世界ランキングが発表された。
〈連続写真〉AI分析で分かった！ 松山英樹、高精度アイアンの秘密
日本勢最上位の松山英樹は17位をキープ。中島啓太が2番手の94位（1ランクアップ）でトップ100入り。以下、比嘉一貴（111位）、金谷拓実（116位）、久常涼（128位/1ランクダウン）、平田憲聖（153位）、金子駆大（169位/2ランクアップ）、生源寺龍憲（185位/1ランクアップ）がトップ200につけている。昨年、松山が制した開幕戦「ザ・セントリー」が中止となった影響もあり、ランキングに大きな変動はなく、トップ10までの顔ぶれも変わらなかった。1位からスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）、ザンダー・シャウフェレ、ラッセル・ヘンリー、J.J.スポーン（ともに米国）、ロバート・マッキンタイア（スコットランド）、ベン・グリフィン、ジャスティン・トーマス（ともに米国）、ジャスティン・ローズ（イングランド）と続いた。米国男子ツアーは1月15日に「ソニー・オープン・イン・ハワイ」で開幕する。
