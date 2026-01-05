落語家の桂小文枝(75)が5日、X（旧ツイッター）を更新。闘病中の大御所芸人が駆けつけた自身の誕生日食事会の様子を投稿した。

新年を迎えてから初めての投稿ということもあり「謹賀新年 今年も応援宜しくお願いいたします」と切り出した小文枝。そして「本日誕生日で75歳 後期高齢者 の仲間入りです」と続け、「昨日は3人でささやかなお祝い」として写真１枚を添えた。そこには寿司屋のカウンターで、切った細巻きを並べて“祝”という文字を描いたお皿を手に感慨深げな小文枝と一緒に、祝宴に駆けつけた中田ボタン（77）の姿も写っていた。

ボタンは19年3月に体調不良のため休養を発表し、23年2月に吉本興業とマネジメント契約を解消したが、24年11月に小文枝のYouTubeチャンネルに突如登場。休養発表前に肺がんを患って入院し既に「ステージ4」だったことを告白。さらに抗がん剤治療を受けていることを明かし、話題となった。

この日の投稿にファンからは「あっ、ボタンさんが！」「ボタン師匠の元気な姿も見られてうれしいです」などという声が寄せられた。