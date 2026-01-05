◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝 東福岡19―38京都成章（2026年1月5日 東大阪市・花園ラグビー場 ）

東福岡の藤田雄一郎監督（53）は昨年、“当たり前の日常が当たり前じゃない”ことを強く感じた。

教え子であり、教師としても一緒に働いた元ロッテの伊藤義弘さんが43歳の若さで事故で亡くなった。

高校時代は体育の授業を3年間持った。卒業後もよく連絡を取り合っていた。伊藤さんは16年にロッテから戦力外通告を受けた。巨人の入団テストを受けたが、合格には至らなかった。実は藤田監督は巨人ファン。「巨人帽子の本物ほしいでしょ。取ってきましたよ」と伊藤さんからもらった帽子は、今も大事に飾っている。

20年4月から伊藤さんは教師として東福岡に帰ってきた。野球部の監督を務めるにあたっては「バレンタイン監督と藤田雄一郎先生」と2人の恩師を目指す指導者像に掲げた。甲子園には縁がなかったが、昨夏まで野球部の監督として指揮していた。

伊藤さんは学校を辞める際、藤田監督の机に自身の野球カードを置いていった。

「俺を忘れるなよみたいな感じでね…」。

自分にできることはなかったのか―。と考えることもあるという藤田監督。「忘れないことが一番の供養になると思う」と語った。