「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が5日、TikTokを更新した。4日に東京ドームで開催された「WRESTLE KINGDOM 20」の観戦レポートを投稿。この日行われた棚橋弘至の引退試合の「棚橋弘至 引退特別シート」という1枚100万円の席を2席、自腹購入し息子と共に会場へ足を運んだという。

オープニングでは「ついにその日がやってきました。今、僕は東京ドームに来ております」と報告。多くのファンが駆けつけている様子を紹介し「棚橋選手の魂あふれる試合を最前列でしっかりこの目に刻んで」と熱い思いを語り、会場に入場していった。

TikTokの本編中盤では、試合中の棚橋の静止画に加え、26年間を振り返る引退インタビューの模様も紹介。試合後「26年間、プロレスの発展のために本当にお疲れ様でした！」と労いの言葉を贈り「これから新日本プロレスの社長として頑張ってもらえればと思います」と今後の活躍に期待を込めたエールを送った。

また、この日デビュー戦を迎えたウルフアロンの試合にも注目しており、EVILとの対戦を「楽しみでなりません」と語っていた。動画では試合直後のウルフアロンと対面し、そのやり取りを紹介。西村社長が「ほんとに素晴らしかったです」と称賛すると、ウルフ選手は「なんとか勝ちきれましたね」と応じた。社長が「飛びましたね」と驚きを伝えると、ウルフは「飛びたい気持ちもあったので、飛べるタイミングがあったから飛びました」と解説。プロレスデビュー戦の疲れについて聞かれたウルフは「疲れましたね。柔道とは違ったスタミナなので」と告白。西村社長は固い握手を交わし「これからも応援してます」と語りかけた。

その後、改めてウルフ選手の試合について目を輝かせながらコメント。「ウルフ選手の試合、すごかったです。今日の7試合で一番良かったのかなと思います」と最大級の賛辞を贈り、興奮冷めやらぬ様子でレポートを締めくくった。