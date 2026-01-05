「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が５日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。４日に東京ドームで行われた棚橋弘至の引退試合を最前列で観戦したことを報告した。

西村氏は東京ドーム前に高価そうな和服姿で立ち、「棚橋弘至引退試合。ついにその日がやってきました。今、僕は東京ドームに来ております。こちら見てください。多くのファンが駆けつけております」と観客の様子を投稿。「“棚橋弘至 引退特別シート”１枚１００万円の席を２席、自腹で購入して、息子と会場に来ました。棚橋選手の魂あふれる試合を最前列で、しかとこの目に刻んで、後ほど皆さんにどんな感じだったか報告したいと思います。さらに、ウルフアロン選手のデビュー戦も本日控えています。ＥＶＩＬ選手とどんな試合をしてくれるのか楽しみでなりません」と期待感をにじませた。

ＴｉｋＴｏｋ本編中盤内では、棚橋が試合後にレスラー生活を振り返る引退セレモニーの音声があり、「最高のレスラー人生を送れたのはファンの皆さんのおかげです。ありがとうございました」との声があった。

西村氏は「この２６年間、本当に本当にお疲れ様でした。棚橋選手がプロレスの発展のためにやってきたことは本当にすごいことだったんだなと感動しました」とねぎらいの言葉を送った。

動画エンディング付近ではウルフアロンが登場。西村氏が「今、ウルフアロン選手にお会いできました。ほんとに素晴らしかったです」と声をかかえるとウルフアロンは「なんとか勝ちきれましたね」と充実の表情。西村氏が「飛びましたね」と驚くと、ウルフアロンは「飛びたい気持ちもあったので、飛べるタイミングがあったから飛びました」と応じた。ウルフアロンは「疲れましたね。柔道とは違ったスタミナなので」と感想を述べた。西村氏が「これからも応援してます。よろしくお願いします！」と激励し、ウルフアロンは「よろしくお願いします！ありがとうございました！」と固い握手をかわした。

西村氏は「偶然いまウルフアロン選手に来てもらって…本当にね、ウルフ選手の試合、すごかったです。今日の７試合で一番良かったんじゃないかなと思います。棚橋選手もこれから新日本プロレスの社長として頑張ってもらえればと思います。今日の試合は魂がこもっていました。本当に本当にお疲れ様でした。ありがとうございました！」と締めくくった。