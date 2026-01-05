¡È¥¹¥±¥Ü¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉNGT48À¶»ÊÎïºÚ¡¢¿·Ç¯½é³ê¤ê¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤ë¾ì¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×ÊúÉé¸ì¤ë
NGT48¤Î¡È¥¹¥±¥Ü¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉÀ¶»ÊÎïºÚ¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½é³ê¤ê¤ò¿·³ã»Ô¤ÎAIRMAN¥¹¥±¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
µ¤²¹2ÅÙ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢Ê£¿ô¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÎý½¬¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë2ÅÙ¥¯¥ê¥¢¡£¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ3Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤È¸À¤¦¡£
21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É»ÜÀßÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ºòÇ¯¤ÏµòÅÀ¤Î¿·³ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÀ¾¤ä¼óÅÔ·÷¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£»Ò¤É¤âÂÐ¾Ý¤Î¶µ¼¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤Ïµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£
NGT48¤ÏºòÇ¯·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£º£Ç¯¤ÏNGT¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¡£¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤òÂ³¤±¤ë·è°Õ¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¢¡À¶»ÊÎïºÚ¡Ê¤»¤¤¤¸¡¦¤ì¤¤¤Ê¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë4·î19Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£15Ç¯1´üÀ¸¤È¤·¤ÆNGT48¤Ë²ÃÆþ¡£18Ç¯4·î¤Ë¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¡£23Ç¯¤Î¡ÖÂè5²óAKB48¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏNo¡¦1·èÄêÀï¡×¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÀï¤ÇÍ¥¾¡¡£24Ç¯¤Ï¸Ä¿Í¤Ç5°Ì¡£Á´¹ñ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É»ÜÀßÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¶Ú¥È¥ì¡£·ì±Õ·¿O¡£