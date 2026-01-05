『ワンピース』マリンフォード頂上決戦のハンコックがS.H.Figuartsに登場! - メロメロ甘風再現パーツも
バンダイスピリッツは、『ワンピース』より「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」(11,000円)を2026年7月より一般店頭で発売する。2026年1月8日より予約受付を開始する。
2026年7月発売「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」(11,000円)
「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」は、TVアニメ『ONE PIECE』より、マリンフォード頂上決戦時の「ボア・ハンコック」をアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で再現。ハンコックの多彩なアクションを再現出来る圧倒的な可動域に加え、豊富な表情パーツや「メロメロ甘風」が再現可能なオプションパーツが付属する。
セット内容は、本体、交換用手首パーツ左3種右5種、メロメロ甘風用手首パーツ、交換用表情パーツ5種、交換用後髪パーツ、メロメロ甘風PETエフェクトパーツ一式。ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」用交換用表情パーツが付属する。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
