´ØÅì¤ÏÀ²Å·¤¬Â³¤¯°ì½µ´Ö¡¡¤É¤ó¤É¾Æ¤¤Ç¡ÖÌµÉÂÂ©ºÒ¡×¤òµ§´ê¡¡8Æü¤Ï»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤ËÃí°Õ
º£Æü5Æü(·î)¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬12.8¡î¤ò´ÑÂ¬¡£¹¤¯½ÕÀè¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü6Æü(²Ð)¤«¤é´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¡£7Æü(¿å)¤ÏÅÔ¿´¤Ç¤â10¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¤Þ¤µ¤ËÅßËÜÈÖ¡£8Æü(ÌÚ)¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó´Ë¤à¤â¡¢9Æü(¶â)¤ÏºÆ¤Ó¶Ë´¨¤Ø¡£µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ËÃí°Õ¡£´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤à°ì½µ´Ö¡£
À²Å·¤¬Â³¤¯´ØÅì¡¡7Æü(¿å)¤È9Æü(¶â)¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë
º£Æü5Æü(·î)¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅÔ¿´12.8¡î¡¢²£ÉÍ13.9¡î¡¢ÀéÍÕ13.1¡î¡¢Á°¶¶12.0¡î¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç3·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æüº¹¤·¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡£ÌÀÆü6Æü(²Ð)¤«¤éºÆ¤Ó´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£7Æü(¿å)¤Ï¡¢°ìÃÊ¤È´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤È¤â10¡î¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤â¡¢¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÀè¡¢´ØÅì¤Ï¡¢´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉþÁõÁª¤Ó¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡£
8Æü(ÌÚ)¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¡¡´ØÅì¤Î»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤ËÃí°Õ¤ò
8Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯Àã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±è´ßÉô¤Ë¤Ïµ¨ÀáÉ÷¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯´ØÅì¤Ç¤¹¤¬¡¢8Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÊýÌÌ¤Ø³°½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¡¢¶õµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÀè¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¾Æ¤¡×¤Ê¤É¤Î¹Ô»ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ä²ÈÆâ°ÂÁ´¤ò´ê¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤ÄºÝ¤Ï¡¢É÷¸þ¤¤ä²Ð¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¡¢°áÉþ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ë²Ð¤¬Èô¤Ó°Ü¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ê²¤¾å¤²¤Î¼þ°Ï¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÆþ¤é¤º¤Ë¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÏÉ¬¤ºÂç¿Í¤¬¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
