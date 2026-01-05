最大9連休の休みも終わり、5日から仕事始めの人も多いのでは？新年を迎えた静岡県内各地の表情を振り返ります。



（カメラマン）

「現在時刻は7時です。光がこぼれるように今出てきています」



元旦、高度約2400メートルからのぞむ初日の出。県内は概ね晴天に恵まれ、穏やかな年明けとなりました。さらに高度を上げると見えてきたのは“ダイヤモンド富士”。1年の幕開けを祝福するかのような共演。美しい姿を見せてくれました。





そのころ、下田市の白浜大浜海岸では、雲がかかり初日の出を望めないかと思われましたが…。（記者）「厚い雲の隙間から初日の出が確認できました」（初日の出を見に来た人）「本当に来てよかった。去年会社に入ったばかりなので、 仕事もプライベートもうまくやりたい」新しい1年の幸せを祈願する「初詣」。静岡市葵区の「静岡浅間神社」は大勢の初詣客でにぎわい、新年の到来を喜ぶとともに、願いを込めて手を合わせていました。お正月はついついお財布のヒモもゆるみがち。静岡市の商業施設では…「初売り」を待ちわびる人で、朝から長い行列が。（店員）「お待たせしました。おはようございます」予定を5分程早めて開店すると、一斉にお目当ての商品へと向かっていきました。（買い物客）「今回はアウター2着を買う。前から狙っていたのがあって、 今回みんなで早起きして並んできて、なんとか買えたのでよかった」（買い物客）「新年がっつり使ってあとは節約します。もう幸せっす」一方、ここは2025年7月にオープンした「道の駅そらっと牧之原」。竜巻で大きな被害を受けた牧之原市を元気にしようと,年末年始でイベントが開かれました。この日の目玉イベントは野菜の詰め放題。1000円で制限時間は2分。20種類の新鮮な野菜が用意されました。（スタッフ）「用意スタート。ゆっくりゆっくり。まずは小さいもの、固いものをどんどん 詰めていきましょう。全然時間あります。さあ皆さん笑いましょう」（参加者）「楽しかったです 」（参加者）「おもしろかった。意外とうまく詰められなかった」（参加者）「楽しかった。初めてですけど、とてもうれしいです」このほか、市内の生産者の野菜を使った特製「そらっ豚汁」も先着100人にふるまわれ、長い行列ができていました。（道の駅そらっと牧之原 伊藤 健太 駅長）「ことしは元気に牧之原復興に向けて、全員で元気いっぱい営業していこうと、牧之原を道の駅を中心に元気にしていこうと考えている」一方、静岡市内では…。おととい1月3日、一足早い「二十歳の記念式典」が開かれました。会場には、華やかな振り袖やスーツに身を包んだ多くの若者の姿が。静岡市内に住む、3000人以上が集まりました。静岡市では、市外に住む人も式典に参加しやすいようにと、毎年「成人の日」より前の1月3日に「二十歳の記念式典」を行っています。（新成人代表）「私たちは、大人として社会に出た時に立ち止まり、悩むこともあるかもしれません。しかし、 その経験すら力に変え、前向きに進んでいく強い大人になります」静岡県教委によりますと、県内では2025年度、約3万3000人が二十歳を迎えるということです。そんな若者たちに今後の目標を聞いてみました。（新成人）「恥じない行いをしていきたい」（新成人）「外国語関係の大学に行っている ので、そういうのが生かせる仕事につきたい」（新成人）「もっと大きい人間になれるよう に頑張ります」（新成人）「大学生活と資格勉強の両立を頑 張りたいです」Q:なんの資格を？「公認会計士です」この女性たちは、式典に参加する前に家族孝行をしたそうで。（新成人）「お年玉あげました。お母さんにお年玉。 5万。この振袖代とか、だしてくれて、一人暮らしするときにその費用 もだしてくれたんで、ありがとうママ」（新成人）「おじいちゃん とおばあちゃんに1万ずつって意味で2万円あげました」お年玉で感謝。太っ腹ですね～。ちなみに抱負は…。（新成人）「来年就職なので、就活頑張ります」（新成人）「健康第一にことしも過ごしたい」一方、この男性は。同い年の彼女から“感謝の花束”をもらったそうで…。（新成人）「こういうのやってみたかった」Q:彼氏側からは何かあげたんですか？「ちょっと準備できなかったんで、今度後撮りするので、その時に持っていこうかなと。すてきなものを渡してみたいなと思います」まだ両親への感謝を伝えられていないという人も…。（新成人）「いい区切りなんでね。お父さんとお母さんに感謝の気持ちを伝えたいなって思います」では、二十歳を代表して、家族にメッセージをどうぞ。（新成人）「愛しているよ」4日、週末となったJR静岡駅の新幹線ホームはUターンラッシュに。たくさんの思い出と一緒に、スーツケースや大きなカバンを持つ人達で混雑していました。（祖父母に会いに千葉から）「めちゃ楽しかった。ごはんがおいしかったから、カニも食べられてよかった」（アメリカから帰省）「久しぶりに日本帰って来たんで心機一転頑張っていこうかなと 思います」JR東海によりますと、東海道新幹線上りの自由席乗車率は、「ひかり」で最大180％となりました。静岡市では新春恒例のイベントも。4日、書き初め大会が開かれ、700人以上の子どもたちが一斉に筆をふるいました。一次審査を通過した幼児から高校生まで700人余りが参加。制限時間は40分、3枚の紙が配られ子どもたちは日ごろの成果を筆に込めていました。（中学2年生）「結構、過去イチできました。豊のバランスが中心的にできたかなと思います」作品は、2月に「静岡市民ギャラリー」に展示されるということです。掛川市では、4日、2026年･1年の無火災、無災害を祈願する新春恒例の消防出初式が行われました。会場となった掛川城公園の広場には、消防職員と消防団員ら約400人が集まり、これまでの消防活動に対する功労者やその家族への表彰が行われました。また、式の後には消防団員らによる行進が行われたほか、最後には一斉放水が行われ防火・防災への誓いを新たにしました。