5日朝、静岡･沼津港の魚市場では…。



(記者）

「沼津港では初競りが行われていて、仲買人の威勢のよい掛け声が聞こえています」



タイやカサゴ、イカなど各地で水揚げされた新鮮な海産物がずらりと並んでいました。



初競りの目玉は何といってもこの大ぶりなマグロ。7本が競りにかけられ、仲買人たちが一斉にお目当てのマグロを落札するため声を張ります。



最高値を付けたのは115キロもある青森･大間産のマグロ。172万5000円の高値で競り落とされました。熾烈な争奪戦を制し、一番マグロを競り落としたすしチェーンの担当者も思わず力が入ります。





（沼津魚がし鮨グループ 阿部 和広 専務）「やったな、という感じですね。もっと高くても落とそうと思ってたんですけど、本当に良いマグロだったので、よっしゃって感じですね。これを地元のお客さんに提供できると思うと本当にうれしいです」競り落とされた“一番マグロ”が運ばれたのは…。市場の近くにある解体所。なんと、競りに参加した担当者が自らがマグロをさばいていきます。（沼津魚がし鮨グループ 阿部 和広 専務）「うわ、いいね。すばらしいね」品質を見定めるため断面を見てみると…。（沼津魚がし鮨グループ 阿部 和広 専務）「100点です。100点以上ですね、ことし最高のマグロじゃないですか、ことし最高のマグロです。さすが大間。ぜひ食べてもらいたいね、お客さんに」担当者が太鼓判を押す“一番マグロ”。本来はあす6日からの提供となりますが、沼津港に近いこちらの店舗では特別にさばいたばかりの新鮮なマグロが店に並びました。店員が客に初競りのマグロを仕入れたことを伝えると開店直後から瞬く間に注文が入りました。（埼玉県から）「すごく脂が甘くて本当においしかったです」（埼玉県から）「初競りなので、縁起物なので非常にありがたいです、脂がとろけるように甘いので非常においしかったです」初めて大間のマグロを食べたという人は…。（神奈川県から）「（大間のマグロを）すっと食べてみたくて、たまたま食べられたのがすごくいいなと思って、すごく良い1年になるのではないかと思いました」初競りで落札されたマグロは、「沼津魚がし鮨」の各店で、あす6日から提供されるということです。