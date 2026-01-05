1月5日は静岡県庁や市役所など官公庁も仕事始めとなりました。それぞれのトップが語ったことし2026年の抱負は…。



5日朝、静岡県庁では鈴木知事が幹部職員らに仕事始めのあいさつをしました。



その後、午後1時から新春の記者会見に臨みました。この中で発表されたのが、新たな「県政ロゴマーク」。ウェルビーイングの文字とあわせ富士山をデザインし、改めて、幸福度日本一の静岡県を目指すとことしの抱負を語りました。





（鈴木知事）「ことしは、いよいよウェルビーイングの視点を取り入れた次期総合計画とともに、新しい県政を加速させる年となります。サービスの受け手である県民の皆さまの目線に立ち、幸福実感という主観的な要素を本格的に政策に反映することで、幸福度日本一の静岡県の実現を目指してまいります」静岡市役所の「仕事始めの式」では、幹部職員を前に、難波喬司市長があいさつをしました。（静岡市 難波市長）「ことしは、いよいよ大きな変化の年になると思いますが、大変だと思いますけど、苦しい中でこそ新しい楽しみや結果が出る喜びもあると思うので。幸せに楽しく仕事が出来ればと思います」静岡市は、東静岡駅北口の新アリーナ計画や、清水駅東口の新スタジアム計画などの大型事業を抱えていて、2026年は、難波市長がこれらの事業を、どう舵を取るのか注目されます。（静岡市 難波市長）「昨年、私は礎を築いたと言っておりましたけども、ここからは、その上にですね、建物を建てていく、新しい動きをしていく段階になってきてるんではないかなと思います」一方、2025年、市長選を2回行うなど、市政が大きく混乱した伊東市。5日朝、「仕事始め式」が行われました。(伊東市 杉本 憲也 市長）「新しい年を迎え、市政の舵を握ることをうれしく思うと同時に、この任に当たり、改めて責任の重さに見引き締まる思いでございます」12月に就任したばかりの杉本憲也市長は、5か月間にわたり市政が停滞したことに触れ、この期間の職員たちの苦労をねぎらいました。2026年は、「すぐやる」をキャッチフレーズに、市政を前に進めたいと抱負を述べました。また、空席となっていた副市長のポストに、前市長が失職した11月以降“職務代理者”を務めてきた近持剛史企画部長を起用する方針であることが明らかとなりました。（伊東市 近持 剛史 企画部長）「やはり新しい杉本憲也市長を支えることが第一です。また、実行力がありますので、それをしっかり実現できるような起動力のある組織運営をしていきたいと思います」