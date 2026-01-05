『ゴーストバスターズ』の名優ダン・エイクロイドが製作＆ナビゲート、世界の不可思議な現象に迫る人気ミステリー・シリーズの第2章であるドキュメンタリー「アンビリーバブル!世界不思議ファイル シーズン2」を1月12日(月)よりCSヒストリーチャンネルにて日本初放送！

世界で記録された不可思議な事象や現象に迫る人気ミステリー・シリーズ第2章が日本上陸。『ゴーストバスターズ』のダン・エイクロイドが、世界中で記録・確認された不可思議な現象・事象に迫る人気ミステリー・シリーズの第2シーズン！空から落ちてきた意外なモノやラボで作ったマンモスのミートボール、恐るべき極秘実験、さらに風変りな仕事や動物が起こした奇跡まで…ビックリ仰天な逸話が続々登場する！

このたびは放送に先がけて、シーズン2のエピソード「風変わりな大会」から本編特別映像が解禁！様々な競技の起源を取り上げるこの回だが、酔っぱらいのアイデアから生まれた競技もあるという。1974年、英国・スタッフォードシャー州のパブで男たちが靴を脱ぎ捨て、戦い始めたのが、“足指相撲大会”だ。一見ふざけているように見えるものの、あくまで真剣勝負であり、時には何時間も熱中することもあるという…。

実際の足指相撲の様子や再現映像、さらに17度もの王者を倒した長年の足指相撲愛好家ベン・ウッドロフによる「あきらめず前進しろ。痛みは一瞬、王座は一生だ」の名言（？）も映し出され、あなたを未体験の世界へ誘う仰天の映像となっている。新しい1年を迎えるこのタイミングに、カメラがとらえた世界中の神秘の数々を目撃してみては？

《日本初放送》 ドキュメンタリーシリーズ「アンビリーバブル!世界不思議ファイル シーズン2」（全１１話）

２０２６年１月１２日(月)２１：００より、CSヒストリーチャンネルにて日本初放送

放送日時：(月)〜(金)２１：００