「全国高校ラグビー・準々決勝、桐蔭学園２４−２１大阪桐蔭」（５日、花園ラグビー場）

３０分ハーフの後半、３５分まで、リードしていたのは大阪桐蔭だった。それほど、４点を追う桐蔭学園のラストプレーは激しく、それでも大阪桐蔭のディフェンスは受け続け、跳ね返し続けた。しかし自陣ゴール前でのラック戦２０フェーズ目、大阪桐蔭は力尽き、逆転トライを許した。

泣き崩れるフィフティーンを、ＣＴＢ手崎颯志主将（３年）は、笑顔でねぎらった。

「つらいときこそ、笑え、と綾部（正史監督）先生にも言われてましたし、自分でもそれを続けてきたので、『最後も笑顔で』と思って」と手崎。

それでも最後のシーンを振り返った時、「最後のプレーが終わるまで、みんなが体を張ってやり続けてくれた」と、あふれる涙をこらえることができなくなった。

これほどの粘りに、綾部監督は「こんなゲームができる、素敵な３年生ですよ。最後の最後まで出し切った」と賛辞を贈った。

あと一歩、いやそれ以上にまで迫った決勝進出は果たせず、７大会ぶり２度目の日本一は、夢に終わった。手崎は「楽しかった」と満足感を漂わせたが、最後、「優勝、したかったな」の言葉に思いを込めた。