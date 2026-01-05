東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、歩道にいた6人を車ではね、男性を殺害したなどとして、運転していた男が再逮捕されました。

殺人などの疑いできょう再逮捕された横尾優祐容疑者（37）は、去年11月、足立区の歩道で男女6人を車ではね、杉本研二さん（81）を殺害し、5人に重軽傷を負わせたなどの疑いがもたれています。

警視庁によりますと、横尾容疑者は取り調べに対し黙秘していますが、横尾容疑者の車は歩道をおよそ130メートル走行し、時速64キロに達していて、ブレーキをかけずにアクセルを踏んでいたということです。

これまでの取り調べで横尾容疑者は「60キロで歩行者のいる歩道に突っ込んだら亡くなることはわかっていた」などと供述していることから、警視庁は殺人容疑などを適用しました。

東京地検は責任能力を調べるため、今月19日から横尾容疑者を鑑定留置する方針です。