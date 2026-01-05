5児の母・辻希美、子どもたちの名前を記した書き初めを披露「こうやってみるとなんか凄いね」 5人の漢字に“ある共通点”
5児の母でタレントの辻希美（38）が、5日までに自身のブログを更新。家族で過ごした正月の思い出を連投で紹介している。
【写真】「こうやってみるとなんか凄いね」5人の子どもたちの名前記した“書き初め”披露の辻希美
2日の投稿では「新年あけましておめでとうございます」とあいさつし、おせちや豪華な料理がズラリと並んだ食卓の写真や夫でタレント・杉浦太陽（44）との夫婦ショットなどをアップしたほか、初詣に出かけたことを報告した。
続く3日の投稿では「毎年恒例の書き初めをして子ども5人の名前書いてみた!!」と、長女・希空（のあ・18）、長男・青空さん（せいあ・15）、次男・昊空（そら・12）さん、三男・幸空さん（こあ・7）、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の名前を漢字で記した5枚の書き初めが並ぶ写真を披露。5人の名前にはすべてに「空」の文字が入っている。
辻は「こうやってみるとなんか凄いね」と話し、「そしてこあが書いたこあ かわいい」と三男の幸空さんが自らの名前を書いた書き初めの写真も紹介した。書き初めの投稿には、1390以上の「いいね」が届けられている（5日午後4時時点）。
【写真】「こうやってみるとなんか凄いね」5人の子どもたちの名前記した“書き初め”披露の辻希美
2日の投稿では「新年あけましておめでとうございます」とあいさつし、おせちや豪華な料理がズラリと並んだ食卓の写真や夫でタレント・杉浦太陽（44）との夫婦ショットなどをアップしたほか、初詣に出かけたことを報告した。
続く3日の投稿では「毎年恒例の書き初めをして子ども5人の名前書いてみた!!」と、長女・希空（のあ・18）、長男・青空さん（せいあ・15）、次男・昊空（そら・12）さん、三男・幸空さん（こあ・7）、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の名前を漢字で記した5枚の書き初めが並ぶ写真を披露。5人の名前にはすべてに「空」の文字が入っている。
辻は「こうやってみるとなんか凄いね」と話し、「そしてこあが書いたこあ かわいい」と三男の幸空さんが自らの名前を書いた書き初めの写真も紹介した。書き初めの投稿には、1390以上の「いいね」が届けられている（5日午後4時時点）。