¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë2025Ç¯¤Î´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ÊM¡õA¡Ë¤¬Á°Ç¯Èæ8.8¡óÁý¤Î5115·ï¤Ë¾å¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£M¡õA¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥ì¥³¥Õ¥Ç¡¼¥¿¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬½¸·×¤·¤¿¡£Ìó3³ä¤ò¾å¾ì´ë¶È¤Î°Æ·ï¤¬Àê¤á¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î»Ô¾ì²þ³×¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ë¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ç»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛ¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Î·ï¿ô¤¬5Àé·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¶â³Û¤â35Ãû7437²¯±ß¤È²áµîºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£Âç·¿°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë³¤³°´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤äÇã¼ý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡1·ïÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ëËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î³ô¼°Èó¸ø³«²½¤Ë¸þ¤±¤¿³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤Ç¡¢4Ãû6840²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£