2026年はファミマの「いちご狩り」でスイーツ初め！いちご尽くしの豪華ラインアップを全部見せ。《編集部レビュー》
ファミリーマートの冬を代表する人気フェア「ファミマのいちご狩り」。6年目を迎える今年は、ひと味違います！
2026年1月6日から始まる「ファミマの白をまとったいちご狩り」では、旬のいちごと練乳やミルクなどの白い食材が奏でる、いちごスイーツが大集結。
編集部では、フェアの新商品を一足早く入手しました！
ビジュが良すぎる...見ても食べても幸せ♡
「ファミマの白をまとったいちご狩り」で展開する商品は、全16種。スイーツもパッケージも、思わずパケ買いしてしまう、乙女心が詰まったビジュアル......！
果肉、ピューレ、フレークなど、様々な形でいちごの美味しさを活かした、商品が並びます。
【デザート・焼き菓子・パン】
・もっちりクリームロール（いちごソース入り） 380円（12月30日から販売中）
・いちごのモンブラン（メレンゲ入り） 325円（12月30日から販売中）
・ザクザク食感 いちごのクッキーシュー 230円
・もちっと食感 いちごのクレープ 398円
・八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご 298円
・いちごのバウムクーヘン 220円
・いちごのフィナンシェ 200円
・つぶつぶいちごミルクメロンパン 178円
・いちごミルクホイップドーナツ 168円
【お菓子】
・ストロベリーチョコホワイト 378円
・白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン 138円
・チョコマシュマロ風グミ いちご味 250円
・しみこみショコラいちご 348円（発売中）
これに加え、「ミルク楽しむいちごミルク」（315円）と「たべる牧場いちご」（278円）、1月13日からは、数量限定で「いちご＆ホイップサンド」（498円）が発売されます。
目移りしてしまうほど大充実の品揃えで、どれを手にするべきか迷ってしまいますよね......。
その中でも記者のお気に入りは、「もちっと食感 いちごのクレープ」と「ストロベリーチョコホワイト」。
片手で持てるミニサイズのクレープは、手で触れただけで伝わる生地のモチモチ感......！豪快にかぶりつけば、ふわふわでミルキーな味わいのクリームと甘くてジューシーないちごが口いっぱいに広がり、幸せな気持ちで満たされます。
そして、旨みがギュッと詰まった甘酸っぱいフリーズドライのいちごを、分厚く濃厚なホワイトチョコレートでコーティングした、究極のご褒美チョコ。口に入れた瞬間に広がる華やかな香りに、思わずうっとりしてしまいます。
いずれの商品も、全国のファミリーマート（一部の地域や店舗を除く）で販売。
なんと、1月6日から19日までの期間は、フェア商品に使えるお得なクーポンがもらえるキャンペーンも開催。
スマートニュースとLINEクーポンでは20円引きクーポンを、ファミマのアプリ・ファミペイでは先着で50円引きクーポンを配信します。
魅力的ないちごスイーツをオトクに味わえるチャンスです。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな