2026年はファミマの「いちご狩り」でスイーツ初め！いちご尽くしの豪華ラインアップを全部見せ。《編集部レビュー》

ファミリーマートの冬を代表する人気フェア「ファミマのいちご狩り」。6年目を迎える今年は、ひと味違います！

2026年1月6日から始まる「ファミマの白をまとったいちご狩り」では、旬のいちごと練乳やミルクなどの白い食材が奏でる、いちごスイーツが大集結。

編集部では、フェアの新商品を一足早く入手しました！

ビジュが良すぎる...見ても食べても幸せ♡

「ファミマの白をまとったいちご狩り」で展開する商品は、全16種。スイーツもパッケージも、思わずパケ買いしてしまう、乙女心が詰まったビジュアル......！

果肉、ピューレ、フレークなど、様々な形でいちごの美味しさを活かした、商品が並びます。

【デザート・焼き菓子・パン】

・もっちりクリームロール（いちごソース入り） 380円（12月30日から販売中）

・いちごのモンブラン（メレンゲ入り） 325円（12月30日から販売中）

・ザクザク食感 いちごのクッキーシュー 230円

・もちっと食感 いちごのクレープ 398円

・八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご 298円

・いちごのバウムクーヘン 220円

・いちごのフィナンシェ 200円

・つぶつぶいちごミルクメロンパン 178円

・いちごミルクホイップドーナツ 168円

【お菓子】

・ストロベリーチョコホワイト 378円

・白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン 138円

・チョコマシュマロ風グミ いちご味 250円

・しみこみショコラいちご 348円（発売中）

これに加え、「ミルク楽しむいちごミルク」（315円）と「たべる牧場いちご」（278円）、1月13日からは、数量限定で「いちご＆ホイップサンド」（498円）が発売されます。

目移りしてしまうほど大充実の品揃えで、どれを手にするべきか迷ってしまいますよね......。

その中でも記者のお気に入りは、「もちっと食感 いちごのクレープ」と「ストロベリーチョコホワイト」。

片手で持てるミニサイズのクレープは、手で触れただけで伝わる生地のモチモチ感......！豪快にかぶりつけば、ふわふわでミルキーな味わいのクリームと甘くてジューシーないちごが口いっぱいに広がり、幸せな気持ちで満たされます。

そして、旨みがギュッと詰まった甘酸っぱいフリーズドライのいちごを、分厚く濃厚なホワイトチョコレートでコーティングした、究極のご褒美チョコ。口に入れた瞬間に広がる華やかな香りに、思わずうっとりしてしまいます。

いずれの商品も、全国のファミリーマート（一部の地域や店舗を除く）で販売。

なんと、1月6日から19日までの期間は、フェア商品に使えるお得なクーポンがもらえるキャンペーンも開催。

スマートニュースとLINEクーポンでは20円引きクーポンを、ファミマのアプリ・ファミペイでは先着で50円引きクーポンを配信します。

魅力的ないちごスイーツをオトクに味わえるチャンスです。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな