【小僧寿し】1貫あたり約66円で推しネタがたっぷり楽しめる「よくばり！バリュー盛フェア」開催《1月9日までの平日限定》

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2026年1月5日から9日までの平日限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催しています。

好きなネタや人気ネタをお得に楽しめる

このフェアでしか味わえない炙りネタなどを含むバリエーション豊かな商品が、いずれも特別価格の13貫862円でお得に楽しめます。

その中から5種をピックアップして紹介します。

・まぐろバリュー盛

人気ナンバーワンの「まぐろ」がたっぷりと入っています。

・3種の炙りバリュー盛

食欲をそそる香ばしい香りの炙り3種入りです。

・サーモンバリュー盛

「サーモン」がたっぷりと楽しめるほか、人気ネタも一緒に味わえます。

・えびバリュー盛

子どもにも人気の、ほんのりと甘い「えび」を堪能できます。

・炙り穴子バリュー盛

炙った穴子の香ばしい風味や、人気のネタが楽しめます。

他にも、「えんがわバリュー盛」「いかげそバリュー盛」「炙りえびバリュー盛」があります。

メニューや実施店舗などの詳細は公式サイトから確認できます。

一部地域および店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。写真はイメージで、実際に提供される容器とは異なります。

※価格は税込です。

