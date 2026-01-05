KADOKAWA¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®ÀâÂè3ÃÆ¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Gluttony days¡×¤ò1·î9Æü¤ËÈ¯Çä
¡¡KADOKAWA¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤Î¿·¥Î¥Ù¥ë¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Gluttony days¡×¤ò1·î9Æü¤ËÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï814±ß¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Ordinary days¡×¡¢Âè2ÃÆ¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë Recovery days¡×¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µÊÃã¥ê¥³¥ê¥³¤Ç¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ÈóÆü¾ï¤ò¸¶°Æ¼Ô¼«¤é¤¬¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ²½¤·¤¿¾®Àâ¡£ÀéÂ«¤ä¤¿¤¤Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ê¥³¥ê¥³¤Ë½¸¤¦¿Í¡¹¤¬ËÂ¤°¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖµÊÃã¥ê¥³¥ê¥³¤Î´ÇÈÄÌ¼¤Ç¤§¤¹¥Ã!¡×
º£Æü¤âÍèµÒ¤ò¹ð¤²¤ë¥«¥¦¥Ù¥ë¤¬¡¢µÊÃã¥ê¥³¥ê¥³¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯――¡£
TV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÓÌÚÀéÂ«¤ä°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¤¿¤Á¤ÎÈóÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¢ö
¾¯½÷¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¿©¤¤ÅÝ¤ì¥Ä¥¢ー!? ÀéÂ«¤¬Ç®¤¯¸ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ£¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë? ¤µ¤é¤Ë¡¢¸¤±î¤ÎÃç¤Î¥Õ¥¤Î¤¿¤á¤ËÀéÂ«¤¬ÎÁÍý¶µ¼¼¤ò³«¹Ö!
¤½¤·¤ÆÊ¢¥Ú¥³¤Î¤¿¤¤Ê¤òÍ¶¤¦¥¯¥ë¥ß¤ÎÌë¿©¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤ì¤Ï¶ØÃÇ¤Îºá¤ÎÌ£¡Ä¡Ä!
Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥³¥ê¥¹¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò¸¶°Æ¼Ô¼«¤é¤¬½ñ¤²¼¤í¤¹¡¢ËþÊ¢&ÂçÀ¹¥»¥Ã¥È¤Î¿·¥Î¥Ù¥ë¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ!
¹ØÆþÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
SS¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÊSS¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¹¢¤Ë¡Ù¡Ë
¢¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Úー¥¸
¥²ー¥Þー¥º
4P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊSS¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÆõÏº¤Î¸å¤Ç¡Ù¡Ë
Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
¢¢¥²ー¥Þー¥º¤Î¥Úー¥¸
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹
SS¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡ÊSS¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÈþ¿Í¡Ù¡Ë
¢¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Úー¥¸
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Å¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÇÛÉÛ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÇÛÉÛÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
Í½þÆÃÅµ
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇA
B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êーÉÕ¤¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇB
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È
¥²ー¥Þー¥º
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB6¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥ÈÉÕ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB6¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥ÈÉÕ
