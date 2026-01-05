連勝が6で止まったクリッパーズ…フォワードのデリック・ジョーンズJr.が最低6週間の離脱

ロサンゼルス・クリッパーズは、1月4日（現地時間3日、日付は以下同）に行われたボストン・セルティックス戦を115－146で落とし、12月21日のロサンゼルス・レイカーズ戦から続いていた連勝が6で止まった。

試合はデリック・ホワイトの3ポイントシュートでセルティックスが先制後、クリッパーズはカワイ・レナードの長距離砲で同点に追いつくも、そこから5連続得点を許してから一度もリードできずに終わった。

クリッパーズでは、レナードが22得点3アシスト3スティールを残すも、フィールドゴール成功率は35.3パーセント（6／17）と不発。さらにジョン・コリンズが22得点、ジェームズ・ハーデンが18得点12アシスト、クリス・ダンが10得点4リバウンド6アシストを記録。

また、セルティックス戦では左足首捻挫のため5試合連続で欠場していたイビツァ・ズバッツが復帰。ベンチスタートで20分47秒プレーして4得点7リバウンド1アシスト1ブロックを残した。

だが、この試合で今シーズン最多の19得点に4リバウンド2アシストを残していたデリック・ジョーンズJr.が負傷。28歳のフォワードは、クリッパーズで2シーズン連続の平均2ケタ得点を残していたのだが、今シーズンは昨年11月中旬から右ヒザ内側側副靱帯捻挫のため1カ月以上の欠場を余儀なくされていた。

ジョーンズJr.は12月29日のデトロイト・ピストンズ戦で復帰し、4試合目をプレーしていたのだが、グレード2の右ヒザ内側側副靱帯捻挫のため、6週間後に再検査を受けることになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が5日に報道。

5日を終えて、ウェスタン・カンファレンス12位の12勝22敗を残すクリッパーズは、ローテーション入りするフォワードを再び失うこととなった。