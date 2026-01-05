乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）からクルージングを楽しむ先行カットが公開された。

【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』、表紙＆先行カットをチェック

梅澤美波は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。 2016年9月に、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。2023年2月より、3代目キャプテンに就任。2024年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルを務めている。近年では、舞台『キングダム』や映画『九龍ジェネリックロマンス』に出演するなど、俳優としても注目を集めている。

今作は、梅澤にとって5年ぶりとなる2冊目の写真集。グループのキャプテンに就任し、26歳となった彼女の“今”を丁寧に切り取った作品だ。梅澤自身も、衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に提案し、スタッフと意見を交わしながら制作を進めたという。撮影はイタリア各地で行われ、世界遺産チンクエテッレや芸術の街フィレンツェを巡りながら、雑誌『CLASSY.』（光文社）のレギュラーモデルとしても活躍する彼女ならではのファッショナブルな衣装を披露。さらに、美脚を生かした大胆なランジェリーカットや、キャプテンとしての普段の姿からは見せない無邪気な表情まで、多彩な魅力が収められており、リアルで「等身大の梅澤美波」に出会える一冊となっている。

このたび公開された先行カットは、ミラノの街で偶然出会った犬との、多幸感あふれるツーショット。ふわふわヘアの梅澤と、真っ白でもふもふの犬が並ぶ姿は相性抜群で、癒し度も満点だ。

梅澤は撮影を振り返り、「道端で出会って、思わず一瞬で虜になったワンちゃんです！ 周りがどんなに賑やかでも全然動じなくて、隣に並ぶのもすんなりOK な、肝の据わった子でした(笑)。おかげでこんな可愛いカットが撮れて、本当に感謝しています！」とコメントしている。

本書は通常版のほか、セブンネットショッピング限定カバー版、楽天ブックス限定カバー版、Sony Music Shop限定版も発売される。

（文＝リアルサウンド編集部）