株式会社アトラスは1月5日（月）、同社製ステンレスボトルを東京都八王子市のふるさと納税返礼品として提供開始したと発表した。2025年12月22日時点での取り扱いはAmazonふるさと納税のみで、順次提供先を増やしていく予定という。

返礼品の対象となるのは同社で企画・開発したボトル製品3シリーズ計10点。いずれも高い保温・保冷性能をもったステンレス素材を使用している。

TEMPEAK（テンピーク）超保温スクリューマグボトル

5層の断熱構造を採用するボトル。中栓にも断熱材を使用して高い保温性能を実現したという。

容量350mlと500mlの2モデルと、各2色の計4製品をラインアップ。

内ビンに塩分に強いステンレス鋼を使用しており、スポーツドリンクにも対応するとしている。

寄付金額は1万1,000円。

WENS PRODUCTS（ウェンズプロダクツ）ハンドル付きスクリューボトル

ピクニックやハイキング、キャンプ、バーべキューなどのアウトドアシーンで活躍する機能を備えた「WENS PRODUCTS」シリーズのモデル。

バッグに入れやすいスリムな形状、傷がつきにくく濡れた手でも滑りにくいというパウダー塗装、持ち運びに便利なハンドルを採用した。

容量は1,000ml。カラーはネイビー、マスタード、グレーの3色。

寄付金額は1万1,000円。

WENS PRODUCTS（ウェンズプロダクツ）ステンレスハンドル付きシームレススクリューボトル

パッキン一体型の蓋を採用するモデル。洗浄時のパッキンを付け外しが不要となり、紛失や付け忘れを防げるという。

容量は1,000ml。グレー、オフホワイト、ベージュの3色をラインアップする。

寄付金額は1万2,000円。