ÇîÂ¿ºåµÞ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥á¥éÇî¡¿¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ç2,000ÅÀÄ¶¤Î¥«¥á¥é¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä
ÇîÂ¿ºåµÞ8³¬ºÅ¾ì¤Ç¡¢¡ÖÂè7²ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥á¥éÇî in ÇîÂ¿¡×¤¬1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Þ¤Ç2,000ÅÀ°Ê¾å¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥«¥á¥éÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥á¥é¤Î¥´¥´ー¾¦²ñ¡×ÂåÉ½¤Î¸å¶¿ÔèÍº»Ô¤¬´ë²è¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1988Ç¯È¯Çä¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡ÖOLYMPUS O¡¦product¡×¤ò4Ëü8,000±ß¤ÇÈÎÇä¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â´õ¾¯¤Ê¥«¥á¥éÀ½ÉÊ¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î²ÖÀ¡»á¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¤È¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¡£¼Ì¿¿²È¤Î¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý»á¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¶â»Ò½¤²ð»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ö¥µ¥¯¥é¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÈ¯°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿ù»³¤µ¤¯¤é»á¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï³Æ¥Öー¥¹¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¯»Ô¤â³«¤«¤ì¤ë¡£
Âè7²ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥á¥éÇî in ÇîÂ¿³«ºÅ´üÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î19Æü¡Ê·î0 ³«ºÅ»þ´Ö¡§10»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬
¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç ½ÐÅ¸Å¹ÊÞ¡§ÂçÄÍ¾¦²ñ¡¢¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥á¥é¡¢°¦¹¥Æ²¥«¥á¥é¡¢ Æ£°æ¾¦Å¹¡¢¥«¥á¥é¤Î¥ä¥Þ¥²¥ó¡¢ÉÚ»Î±Û¥«¥á¥é¡¢ÅìµþCAMERA¡¢¥«¥á¥é¤Î¥´¥´ー¾¦²ñ¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë ²ñ¾ì¡§ÇîÂ¿ºåµÞ 8³¬ºÅ¾ì