「超かわいい」「その発想はなかった」アイドルのメンカラっぽさも？ J３相模原の新ユニにファン注目。コンセプトは「ホームタウンの花」
SC相模原は１月５日、J２・J３百年構想リーグで着用するユニホームデザイン（フィールドプレーヤー１st）を発表した。
コンセプトは「ホームタウンの花」。相模原はクラブの公式サイトで次のように説明している。
「相模原のジモトアイアンバサダーである武藤雄樹選手、西山拓実選手（当時）、瀬沼優司さんおよびクラブ社長の西谷義久からなる「ジモトアイユニフォーム」制作委員会が、ホームタウンの子供たちから意見を募集し決定したコンセプト「ホームタウンの花」をモチーフに制作しました。
ボディには、相模原市の“あじさい”、座間市の“ひまわり”、海老名市の“さつき”、綾瀬市の“ばら”、愛川町の“つつじ”が透かし絵のように配置され、それぞれの花を表現する色をボディの両サイドと袖に配置し、地元への愛情にあふれたデザインとなっています」
クラブの公式Xでもデザインが公開されると、「アイドルグループのメンバーカラーを集めたようにも見えてそれはそれで超かわいい」「素敵です」「西山最後にプレゼントありがとう」「５つのホームタウンの花、色とりどりのかわいいカラフルなお花とチームカラーのグリーン」「かわいいお花と緑は合うに決まってるけどその発想は自分にはなかった」などの声があがった。
なお、２ndユニとGKユニは2025シーズンのモデルを継続して使用される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】カラフルで地元愛にあふれてる！ J３相模原の新ユニデザイン
