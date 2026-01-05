「滑稽なPKだ」「狂っている！」ユベントスFW、まさかの“パネンカ失敗”に酷評「どうして蹴らせた？」
決めれば、流れを変えられたかもしれない。だが、絶好の機会を逃してしまった。
１月３日に行われたセリエA第18節、ユベントス対レッチェの一戦は、１−１のドローに終わった。試合後に話題となったのは、ジョナサン・デイビッドのPK失敗だ。
公式戦５連勝を目指していたユーベは、前半からチャンスをつくりながらも均衡を破れず。逆にハーフタイム突入目前にミスから失点してしまう。それでも、後半立ち上がりにウェストン・マッケニーが同点弾をあげ、試合を振り出しに戻すと、デイビッドのシュートがハンドを誘ってPKを獲得した。
ゴールを量産したリールを契約満了で退団し、鳴り物入りでユベントスに加入したデイビッドは、パルマとの開幕戦でいきなりデビューゴールを記録。だが、その後はネットを揺らすことができず、チーム有数の高額年俸を手にしていることもあり、批判の声や重圧が高まっている。
それだけに、新年初戦でゴールを決められるかどうかは重要だった。ケナン・ユルディズや主将マヌエル・ロカテッリがデイビッドにキッカーを託したのも、そういう思いがあったのかもしれない。
しかし、結果は出なかった。デイビッドはパネンカのようなPKを見せたが、ボールに勢いはなく、相手GKに難なくセーブされたのだ。
ユベントスサポーターの怒りは言うまでもない。『Gazzetta dello Sport』紙によると、SNSではデイビッドを批判する声が寄せられた。
「滑稽なPKだ」
「パネンカをやった。狂っている！」
「デイビッドを許せるのは２ゴール決めたときだけだ」
「どうしてユルディズじゃなくてデイビッドに蹴らせた？ 今でもまだデイビッドの有用性が分からない」
「これほど重要なPKを、ユルディズがいるときにデイビッドに蹴らせるなら、失敗したり負けても当然だ」
だが、ルチャーノ・スパレッティ監督は、「私は選手たちを支持する。デイビッドにPKを蹴らせた選手たちも、蹴った彼本人もね」と選手を擁護した。
「デイビッドはPKキッカーだ。とてもうまい。正しい選択をした。だが、GKを越えるためのあと15〜20cm高く上げることができなかったんだ。PKを蹴ると決めたこと自体が、強い気質の表れだよ」
不振続きでチームに溶けこめていないとのうわさも流れ、厳しい批判にさらされているデイビッド。母国が共催するワールドカップに向け、カナダ代表は本来の力を取り戻せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ユベントスFWが痛恨のパネンカ失敗
