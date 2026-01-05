¡Ö»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¡ÈWÇÕÁª½ÐµÄÏÀ¡É¤ò°ì½³¡ÖÍ£°ì¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡2025Ç¯£±·î£µÆü¡¢FCÅìµþ¤Î»ÏÆ°Æü¤ËÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç¡ËFCÅìµþ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢£µ²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤Ï¡¢£µÂç²ñÏ¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡È´ûÀ®»ö¼Â¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ¹Í§¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¡×¤È¤ÎµÄÏÀ¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎµÄÏÀ¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡£¤½¤³¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£Í£°ì¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤òµÕ¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡È¥á¥ó¥¿¥ë¤ª²½¤±¡É¤ÎÄ¹Í§¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ÀÌó¹¹¿·»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¨¡¨¡¡ÖÀµÌÌÆÍÇË Yuto Nagatomo¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2026Ç¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤Çº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
