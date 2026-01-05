Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が自身のInstagramを更新。2026年最初の投稿で、かわいらしい表情を披露し、ファンの注目を集めている。

【写真＆動画】Stray Kidsフィリックスのラテアート（3枚目）＆ぷく顔（4枚目）／2025年の初投稿でのシックな黒髪ビジュアル

■スキズ・フィリックス、2026年の初投稿は自身のラテアートとともに

「Only @louisvuitton 」とキャプションを添えた投稿で、フィリックスはまず、屋外と思われる場所で撮影した自撮りショット2枚を公開。大ぶりなカラーレンズのサングラスを着用し、タートルダウンジャケットの襟で口元まで覆ったクールな姿を見せた。2枚目では、サングラスで前髪を上げ、首を傾げるようにポーズを決めている。

3枚目には、レストラン思われる場所で撮影された1枚が登場。黒髪で鋭い眼差しのフィリックスがプリントされたドリンクが写し出されている。続く動画では、サングラスで前髪を上げ、シンプルな白Tシャツ姿のリラックスしたフィリックスからスタート。カメラがその手元にある“フィリックスのラテアート”へと移動したあと、再び実際のフィリックスを映し出す。頬を膨らませたり、唇を尖らせたりと無邪気なしぐさを見せ、最後はカメラを見つめながら「ニッ」と口角を上げるなど、豊かな表情を披露した。メイク感のない、どこかあどけなさの残る“素顔”のフィリックスが印象的だ。

SNSでは「自分のオタ活しているのかと思った笑」「ぷく顔可愛すぎ」「表情変化が天才」「素っぴん好きすぎる」「ぽやぽやヨンボクかわいい」「お皿からするとソウルのルイ・ヴィトンのJP at Louis Vuittonかな？」など、大きな反響が寄せられている。

■写真：2025年の初投稿ではシックな黒髪ビジュアルを披露したフィリックス（Stray Kids）