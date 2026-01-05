梅澤美波2nd写真集より、ミラノの街で偶然出会ったワンちゃんとのほっこり2ショット公開「⼀瞬で虜になったワンちゃんです！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2月3日発売）より、先行カット第9弾が公開となった。

■ふわふわヘアの梅澤美波と、真っ白でもふもふのワンちゃん

公開されたのは、ミラノの街で偶然出会ったワンちゃんとのハッピー感たっぷりな2ショット。

ふわふわヘアの梅澤美波と、真っ白でもふもふのワンちゃんが並んだ姿は、相性ばっちりで癒し度満点となっている。

PHOTO BY 東 京祐

■梅澤美波 コメント