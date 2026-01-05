Number_iの神宮寺勇太が自身のInstagramを更新。愛車のハーレーダビッドソンとともに、富士山を背景にしたプライベートショットを公開し、注目を集めている。

神宮寺勇太×愛車ハーレーの2ショット／バンダナスタイルの神宮寺勇太 他

■富士山を背にクールな微笑みを浮かべる神宮寺勇太

神宮寺は「FUJI」というコメントを添えて、レザージャケットにブラックパンツ、バンダナを合わせたスタイルでバイクに腰掛ける姿を複数枚公開。

ハンドルに手を添えたカメラ目線のショットや横顔カット、富士山を見つめる後ろ姿のほか、車体に反射したピースサインを決める姿も収められている。

さらに、フレイム柄があしらわれたバイク単体のショットも公開。無骨さの中に洗練を感じさせるデザインからは、神宮寺の細部まで行き届いたこだわりが伝わってくる。

■1997年式をベースにした“特別な1台”へのこだわり

神宮寺は以前の投稿で、自身のバイクについても詳しく言及。生まれ年である1997年のSOFTAILベースに、SHOVELのエンジンを載せたカスタムバイクであることを明かしている。

「バキバキのSHOVELに乗るのが楽しみです！」とつづり、完成した1台への期待感をにじませていた。

今回の投稿に、SNSでは「美しい横顔」「いい男すぎる」「国宝」「世界一カッコいい」「プライベートを見せてくれるの嬉しい」「神々しい」「眼福」「爆イケ」「きしひらヤキモチ妬いてそう」といった声が相次いでいる。

■『ベストヒット歌謡祭2025』でもバンダナスタイルを披露した神宮寺勇太