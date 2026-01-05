　5日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1220枚だった。うちコールの出来高が1万776枚と、プットの1万444枚を上回った。コールの出来高トップは5万4000円の1331枚（19円高25円）。プットの出来高トップは5万円の970枚（344円安86円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　62000　
　　60　　　 0　　　 1　　61000　
　　 7　　　 0　　　 1　　60000　
　　 3　　　　　　　 1　　59500　
　　47　　　 0　　　 1　　59000　
　　 1　　　　　　　 1　　58500　
　　 4　　　 0　　　 1　　58000　
　　10　　　　　　　 1　　57500　
　 410　　　 0　　　 1　　57000　
　 127　　　+1　　　 2　　56500　
　 176　　　+1　　　 2　　56000　
　　93　　　+2　　　 4　　55500　
　 874　　　+5　　　 8　　55000　
　 584　　 +10　　　13　　54500　
　　18　　 +14　　　18　　54375　
　　84　　 +18　　　23　　54250　
　　58　　 +24　　　29　　54125　
　1331　　 +19　　　25　　54000　
　　42　　　　　　　58　　53875　
　 146　　 +44　　　52　　53750　
　　55　　 +42　　　55　　53625　
　 628　　 +44　　　55　　53500　
　　33　　 +60　　　78　　53375　
　 182　　 +56　　　75　　53250　
　　71　　 +81　　 100　　53125　
　1320　　 +84　　 109　　53000　　1160 　　　　　　　 8　
　 445　　+118　　 155　　52875　
　 550　　+108　　 151　　52750　
　　60　　+207　　 256　　52625　
　 824　　+185　　 236　　52500　
　　95　　+226　　 286　　52375　
　 465　　+218　　 289　　52250　
　　65　　+297　　 375　　52125　
　 990　　+278　　 380　　52000　　 525 　　　　　　　39　
　 106　　+460　　 575　　51875　
　　64　　+438　　 575　　51750　　 440 　　　　　　 150　
　　 4　　+371　　 510　　51625　　 375 　　　　　　　39　
　 136　　+474　　 650　　51500　　 375 　　　　　　 248　
　　 3　　+690　　 880　　51375　　 330 　　　　　　　32　
　 326　　+679　　 910　　51250　　 250 　　　　　　 191　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 226 　　　　　　　23　
　 159　　+765　　1085　　51000　　 223 　　-702　　 531　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 179 　　　　　　　36　
　　13　　+920　　1300　　50750　　 173 　　-607　　 384　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 134 　　-551　　　37　
　　67　 +1080　　1580　　50500　　 125 　　-505　　 443　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 108 　　-447　　　32　
　　 2　 +1070　　1790　　50250　　　96 　　-409　　 111　
　　　　　　　　　　　　　50125　　　85 　　-365　　　29　
　　23　 +1260　　2075　　50000　　　86 　　-344　　 970　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　93 　　-287　　　 8　
　　 1　　+745　　1840　　49750　　　65 　　-285　　　99　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　58 　　-262　　　12　
　　 8　 +1130　　2250　　49500　　　54 　　-230　　 467　
　　　　　　　　　　　　　49375　　　48 　　-195　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　43 　　-187　　　74　