日経225オプション1月限（5日日中） 5万4000円コールが出来高最多1331枚
5日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1220枚だった。うちコールの出来高が1万776枚と、プットの1万444枚を上回った。コールの出来高トップは5万4000円の1331枚（19円高25円）。プットの出来高トップは5万円の970枚（344円安86円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 62000
60 0 1 61000
7 0 1 60000
3 1 59500
47 0 1 59000
1 1 58500
4 0 1 58000
10 1 57500
410 0 1 57000
127 +1 2 56500
176 +1 2 56000
93 +2 4 55500
874 +5 8 55000
584 +10 13 54500
18 +14 18 54375
84 +18 23 54250
58 +24 29 54125
1331 +19 25 54000
42 58 53875
146 +44 52 53750
55 +42 55 53625
628 +44 55 53500
33 +60 78 53375
182 +56 75 53250
71 +81 100 53125
1320 +84 109 53000 1160 8
445 +118 155 52875
550 +108 151 52750
60 +207 256 52625
824 +185 236 52500
95 +226 286 52375
465 +218 289 52250
65 +297 375 52125
990 +278 380 52000 525 39
106 +460 575 51875
64 +438 575 51750 440 150
4 +371 510 51625 375 39
136 +474 650 51500 375 248
3 +690 880 51375 330 32
326 +679 910 51250 250 191
51125 226 23
159 +765 1085 51000 223 -702 531
50875 179 36
13 +920 1300 50750 173 -607 384
50625 134 -551 37
67 +1080 1580 50500 125 -505 443
50375 108 -447 32
2 +1070 1790 50250 96 -409 111
50125 85 -365 29
23 +1260 2075 50000 86 -344 970
49875 93 -287 8
1 +745 1840 49750 65 -285 99
49625 58 -262 12
8 +1130 2250 49500 54 -230 467
49375 48 -195 5
49250 43 -187 74
