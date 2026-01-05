　5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5714枚だった。うちプットの出来高が3236枚と、コールの2478枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の411枚（2円安12円）。コールの出来高トップは5万7000円の397枚（87円高129円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　　　　　 1　　67000　
　　35　　　　　　　 1　　66000　
　　29　　　+1　　　 2　　65000　
　　23　　　+2　　　 4　　64000　
　　67　　　+2　　　 5　　63000　
　　94　　　+4　　　 8　　62000　
　　65　　　+7　　　13　　61000　
　 159　　 +14　　　22　　60000　
　 105　　 +24　　　37　　59000　
　 206　　 +51　　　72　　58000　
　 397　　 +87　　 129　　57000　
　　60　　+113　　 167　　56500　
　　10　　　　　　 189　　56250　
　 310　　+132　　 215　　56000　
　　13　　+178　　 266　　55750　
　　88　　+218　　 315　　55500　
　　 3　　　　　　 294　　55250　
　 230　　+224　　 360　　55000　
　　 6　　+250　　 410　　54750　
　 103　　+283　　 470　　54500　
　　72　　　　　　 440　　54250　
　 145　　+325　　 585　　54000　
　　 4　　　　　　 720　　53750　
　　15　　+470　　 800　　53500　
　　63　　+570　　 985　　53000　
　　75　　+635　　1210　　52500　　1655 　　　　　　　 4　
　　37　　+685　　1420　　52000　　1425 　　　　　　　 5　
　　 5　　+530　　1360　　51750　　1320 　　　　　　　 7　
　　14　　　　　　1405　　51625　　1350 　　　　　　　16　
　　 9　　+790　　1710　　51500　　1220 　　　　　　　61　
　　 9　　+840　　1930　　51000　　1000 　　　　　　　78　
　　21　　+910　　2135　　50750　　 945 　　-625　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 960 　　　　　　　 1　
　　 1　　+645　　2060　　50500　　 875 　　-520　　　68　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 810 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 725 　　-480　　　97　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 715 　　-360　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 610 　　-390　　　81　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 595 　　-415　　　63　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 540 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 520 　　-330　　　90　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 445 　　-285　　　81　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 425 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 385 　　-230　　 246　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 400 　　-200　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 365 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 335 　　-185　　　19　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 298 　　-217　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 283 　　-162　　 109　
　　　　　　　　　　　　　46875　　 270 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 243 　　-137　　　52　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 230 　　-125　　　 3　