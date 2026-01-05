日経225オプション2月限（5日日中） 2万8000円プットが出来高最多411枚
5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5714枚だった。うちプットの出来高が3236枚と、コールの2478枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の411枚（2円安12円）。コールの出来高トップは5万7000円の397枚（87円高129円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 1 67000
35 1 66000
29 +1 2 65000
23 +2 4 64000
67 +2 5 63000
94 +4 8 62000
65 +7 13 61000
159 +14 22 60000
105 +24 37 59000
206 +51 72 58000
397 +87 129 57000
60 +113 167 56500
10 189 56250
310 +132 215 56000
13 +178 266 55750
88 +218 315 55500
3 294 55250
230 +224 360 55000
6 +250 410 54750
103 +283 470 54500
72 440 54250
145 +325 585 54000
4 720 53750
15 +470 800 53500
63 +570 985 53000
75 +635 1210 52500 1655 4
37 +685 1420 52000 1425 5
5 +530 1360 51750 1320 7
14 1405 51625 1350 16
9 +790 1710 51500 1220 61
9 +840 1930 51000 1000 78
21 +910 2135 50750 945 -625 1
50625 960 1
1 +645 2060 50500 875 -520 68
50250 810 2
50000 725 -480 97
49750 715 -360 1
49500 610 -390 81
49375 595 -415 63
49125 540 5
49000 520 -330 90
48500 445 -285 81
48125 425 5
48000 385 -230 246
47875 400 -200 4
47750 365 1
47500 335 -185 19
47250 298 -217 2
47000 283 -162 109
46875 270 3
46500 243 -137 52
46250 230 -125 3
