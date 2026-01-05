日経225オプション3月限（5日日中） 4万2750円プットが出来高最多40枚
5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は239枚だった。うちプットの出来高が130枚と、コールの109枚を上回った。プットの出来高トップは4万2750円の40枚（225円）。コールの出来高トップは6万円の27枚（37円高90円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 5 68000
2 +3 8 67000
7 13 65000
6 31 63000
8 39 62000
4 53 61000
27 +37 90 60000
1 124 59000
2 +55 154 58000
1 330 56000
14 570 55500
22 710 55000
54000 3220 4
5 +765 1815 52000
51000 1430 6
8 +840 2580 50500 1330 -580 1
48000 680 -280 6
45500 470 1
44000 297 5
42750 225 40
42500 221 16
36500 94 2
35000 70 -25 6
30000 40 0 2
24000 20 -1 5
22000 15 3
20000 11 -2 11
12000 4 -1 7
10000 3 0 15
株探ニュース
