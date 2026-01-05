　5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は239枚だった。うちプットの出来高が130枚と、コールの109枚を上回った。プットの出来高トップは4万2750円の40枚（225円）。コールの出来高トップは6万円の27枚（37円高90円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 5　　68000　
　　 2　　　+3　　　 8　　67000　
　　 7　　　　　　　13　　65000　
　　 6　　　　　　　31　　63000　
　　 8　　　　　　　39　　62000　
　　 4　　　　　　　53　　61000　
　　27　　 +37　　　90　　60000　
　　 1　　　　　　 124　　59000　
　　 2　　 +55　　 154　　58000　
　　 1　　　　　　 330　　56000　
　　14　　　　　　 570　　55500　
　　22　　　　　　 710　　55000　
　　　　　　　　　　　　　54000　　3220 　　　　　　　 4　
　　 5　　+765　　1815　　52000　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1430 　　　　　　　 6　
　　 8　　+840　　2580　　50500　　1330 　　-580　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 680 　　-280　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 470 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 297 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 225 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 221 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　94 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　70 　　 -25　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　40 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　20 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　15 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　11 　　　-2　　　11　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 4 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　15　


株探ニュース